Хворий кишківник підводить серце: вчені заявили про смертельну небезпеку для молодих людей

Онкологічні захворювання самі по собі є серйозним і небезпечним ускладненням у житті багатьох людей. Однак нещодавно вчені з'ясували, що крім ушкодження самого кишечника, певний вид раку також націлюється і на наше серце.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило зв'язок між діагнозами колоректального раку та підвищеним ризиком смертності на тлі серцево-судинних ускладнень, особливо серед молодих людей. У дослідженні, яке буде презентовано на щорічній науковій сесії Американського коледжу кардіології, було проаналізовано дані понад 630 000 дорослих жителів США, у яких було діагностовано колоректальний рак. Результати показали, що ймовірність смерті від серцево-судинних причин у людей з ним на 16% вища, ніж у тих, хто не страждає на це захворювання, пише UPI.

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Ризик передчасної смерті особливо високий у перші два роки після постановки онкологічного діагнозу, протягом яких ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань зростає на 45%, заявили вчені. Особливо вразливі молоді люди у віці до 50 років, у яких ймовірність серцево-судинних захворювань у 2,4 раза вища, ніж у їхніх ровесників, які не страждають на рак.

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Доктор Ахсан Аяз, ординатор із внутрішніх хвороб і автор дослідження, наголосив на критичному характері цього періоду і висловився за агресивне управління факторами ризику серцево-судинних захворювань, такими як діабет і гіпертонія.

Причини підвищеного серцево-судинного ризику множинні. Так, вченим відомо, що лікування раку, таке як хіміотерапія і променева терапія, чинить кардіотоксичну дію, потенційно призводячи до пошкодження серця. Крім того, сам рак може викликати запальні процеси, що згубно впливають на здоров'я серцево-судинної системи.

Доктор Аяз звернув увагу на дані, що з'являються про серцево-судинну токсичність, пов'язану з новітніми методами лікування, наголосивши на важливості своєчасного виявлення і пом'якшення цих проблем.

За даними Американського онкологічного товариства, захворюваність на колоректальний рак серед осіб, молодших за 50 років, щорічно збільшувалася на 2,4% з 2012 по 2021 рік. Ця тенденція в поєднанні зі зростанням смертності серед молодшого населення підкреслює актуальність стратегій комплексного лікування, спрямованих як на онкологічне, так і на серцево-судинне здоров'я, вважають автори.

У світлі цих даних існує нагальна потреба в посиленні координації між онкологічними та первинними медичними бригадами для ефективного управління серцево-судинними факторами ризику в пацієнтів із колоректальним раком. Такі спільні підходи життєво важливі для поліпшення загального стану пацієнтів і зниження ризиків, пов'язаних із раком і серцево-судинними захворюваннями, які поглиблюються, заявили вчені.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.