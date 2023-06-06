Онкологічне цунамі: вчені повідомляють про зростання кількості випадків раку серед літніх людей до 2040 року

За словами вчених, ми стоїмо на порозі всесвітньої онкологічної кризи. І це, як попереджають експерти, може піддати випробуванням на стійкість системи охорони здоров'я різних країн.

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Старіння населення та збільшення тривалості життя наближають людство до значного збільшення кількості літніх онкологічних пацієнтів. Медичні експерти Американського товариства клінічної онкології (АОКО) попереджають про кризу охорони здоров'я, що насувається. Вони наголошують, що онкологічним центрам у всьому світі необхідно підготуватися до цього "ракового шторму".

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У місті Чикаго, на щорічних зборах АОКО, головній світовій конференції з раку, доктор Ендрю Чепмен, провідна фігура в Онкологічному центрі імені Сідні Кіммела і відомий фахівець у галузі геріатричної онкології, забив на сполох. Він поставив запитання: "Оскільки наша глобальна популяція зростає, а рівень захворюваності на рак стрімко збільшується, чи достатньо ми озброєні, щоб протистояти цим викликам? У глобальному масштабі, боюся, що ні".

Хоча похилий вік є відомим спільником раку, важливість розроблення спеціальних стратегій діагностики та лікування для літніх людей залишається другорядною.

"Відомо, що рак тісно пов'язаний зі старінням, і цьому є безліч біологічних причин, — стверджує Чапман, — Але ми часто залишаємо поза увагою той факт, що бажання, потреби, вподобання та проблеми, з якими стикаються люди похилого віку, значно відрізняються від тих, з якими стикаються їхні молодші однолітки".

Чапман також натякає на приховане ейджистське ставлення в охороні здоров'я: "Часто виникає відчуття "навіщо турбуватися, якщо ти вже старий", що викликає глибокий жаль".

Він вважає, що літні пацієнти зазвичай роблять ставку на збереження незалежності, а не на агресивне лікування. Вони цінують такі прості задоволення, як керування автомобілем, проведення якісного часу з сім'єю та хобі, наприклад, гольф або садівництво. Чапман стверджує: "Якщо лікування може позбавити їх цих радощів, вони, можливо, вважатимуть за краще відмовитися від нього, на відміну від тих, кому за 40, хто прагне додати до свого життя ще кілька десятиліть".

Головний лікар і виконавчий віце-президент АОКО доктор Джулі Гралоу закликає системи охорони здоров'я активізувати свою роботу, щоб уникнути напливу літніх онкологічних пацієнтів. Вона попереджає, що до 2040 року у світі буде зареєстровано 27,5 мільйона нових випадків захворювання на рак і 16,3 мільйона смертей від раку, спричинених дорослішанням і зростанням населення планети.

Згідно з даними Міжнародного агентства з вивчення раку за 2018 рік, у світі зареєстровано 17 мільйонів нових випадків захворювання на рак і 9,5 мільйона смертей від раку.

Гралоу зазначає, що такі перешкоди, як відсутність геріатричної підготовки та брак персоналу у світі, можуть стати серйозними викликами на шляху впровадження моделей догляду, які більше підходять для літніх пацієнтів.

Вона підкреслює, що ширша мережа клінічних випробувань, що охоплює більше літніх пацієнтів, дасть змогу отримати більш репрезентативні дані. Вона стверджує: "У клінічних випробуваннях часто беруть участь молоді пацієнти, а багато літніх пацієнтів залишаються поза увагою. Нам необхідно зрозуміти, як ці методи лікування впливають на літніх людей з точки зору як користі, так і побічних ефектів".

Національний інститут раку США прогнозує, що тільки там, до 2040 року близько 73% онкологічного населення становитимуть люди у віці 65 років і старше.

По інший бік океану, у Великій Британії, щорічна кількість нових випадків захворювання на рак, згідно з прогнозами, до 2040 року зросте на третину — з 384 000 до 506 000 згідно з аналізом Cancer Research UK. Левову частку хворих становитимуть люди у віці 70 років і старше, на них припаде 60% випадків захворювання і 76% смертей.

Професор Чарльз Суонтон, головний клініцист Cancer Research UK, говорить про зростаючу складність догляду за літніми пацієнтами. Він зазначає: "У них часто крім онкологічного діагнозу є й інші захворювання, наприклад, серцеві або респіраторні проблеми".

Суонтон також згадує, що літні пацієнти зазвичай жонглюють ліками від різних захворювань, що ще більше ускладнює їхнє лікування раку.

Він порушує нагальне питання: "Як наша система охорони здоров'я впорається з цим сплеском?". Він наголошує на нагальній необхідності кадрового планування, прогнозуючи потребу в збільшенні кількості онкологів, хірургів і патологоанатомів щонайменше на 30%, щоб впоратися зі зростаючим і складним навантаженням.

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