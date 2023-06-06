Онкологическое цунами: ученые сообщают о росте числа случаев рака среди пожилых к 2040 году

По словам ученых, мы стоим на пороге всемирного онкологического кризиса. И это, как предупреждают эксперты, может подвергнуть испытаниям на устойчивость системы здравоохранения разных стран.

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Старение населения и увеличение продолжительности жизни приближают человечество к значительному увеличению количества пожилых онкологических пациентов. Медицинские эксперты Американского общества клинической онкологии (АОКО) предупреждают о надвигающемся кризисе здравоохранения. Они подчеркивают, что онкологическим центрам по всему миру необходимо подготовиться к этому "раковому шторму".

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В городе Чикаго, на ежегодном собрании АОКО, главной мировой конференции по раку, доктор Эндрю Чепмен, ведущая фигура в Онкологическом центре имени Сидни Киммела и известный специалист в области гериатрической онкологии, забил тревогу. Он задал вопрос: "Поскольку наша глобальная популяция растет, а уровень заболеваемости раком стремительно увеличивается, достаточно ли мы вооружены, чтобы противостоять этим вызовам? В глобальном масштабе, боюсь, что нет".

Хотя пожилой возраст является известным сообщником рака, важность разработки специальных стратегий диагностики и лечения для пожилых людей остается второстепенной.

"Известно, что рак тесно связан со старением, и этому есть множество биологических причин, — утверждает Чапман, — Но мы часто упускаем из виду тот факт, что желания, потребности, предпочтения и проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди, значительно отличаются от тех, с которыми сталкиваются их более молодые сверстники".

Чапман также намекает на скрытое эйджистское отношение в здравоохранении: "Часто возникает ощущение "зачем беспокоиться, если ты уже стар", что вызывает глубокое сожаление".

Он считает, что пожилые пациенты обычно делают ставку на сохранение независимости, а не на агрессивное лечение. Они ценят такие простые удовольствия, как вождение автомобиля, проведение качественного времени с семьей и хобби, например, гольф или садоводство. Чапман утверждает: "Если лечение может лишить их этих радостей, они, возможно, предпочтут отказаться от него, в отличие от тех, кому за 40, кто стремится добавить к своей жизни еще несколько десятилетий".

Главный врач и исполнительный вице-президент АОКО, доктор Джули Гралоу, призывает системы здравоохранения активизировать свою работу, чтобы избежать наплыва пожилых онкологических пациентов. Она предупреждает, что к 2040 году в мире будет зарегистрировано 27,5 миллионов новых случаев заболевания раком и 16,3 миллиона смертей от рака, вызванных взрослением и ростом населения планеты.

Согласно данным Международного агентства по изучению рака за 2018 год, в мире зарегистрировано 17 миллионов новых случаев заболевания раком и 9,5 миллиона смертей от рака.

Гралоу отмечает, что такие препятствия, как отсутствие гериатрической подготовки и нехватка персонала в мире, могут стать серьезными вызовами на пути внедрения моделей ухода, более подходящих для пожилых пациентов.

Она подчеркивает, что более широкая сеть клинических испытаний, включающая больше пожилых пациентов, позволит получить более репрезентативные данные. Она утверждает: "В клинических испытаниях часто участвуют молодые пациенты, а многие пожилые пациенты остаются без внимания. Нам необходимо понять, как эти методы лечения влияют на пожилых людей с точки зрения как пользы, так и побочных эффектов".

Национальный институт рака США прогнозирует, что только там, к 2040 году около 73% онкологического населения будут составлять люди в возрасте 65 лет и старше.

По другую сторону океана, в Великобритании, ежегодное число новых случаев заболевания раком, согласно прогнозам, к 2040 году вырастет на треть — с 384 000 до 506 000 согласно анализу Cancer Research UK. Львиную долю заболевших составят люди в возрасте 70 лет и старше, на них придется 60% случаев заболевания и 76% смертей.

Профессор Чарльз Суонтон, главный клиницист Cancer Research UK, говорит о растущей сложности ухода за пожилыми пациентами. Он отмечает: "У них часто помимо онкологического диагноза есть и другие заболевания, например, сердечные или респираторные проблемы".

Суонтон также упоминает, что пожилые пациенты обычно жонглируют лекарствами от различных заболеваний, что еще больше усложняет их лечение рака.

Он поднимает насущный вопрос: "Как наша система здравоохранения справится с этим всплеском?". Он подчеркивает настоятельную необходимость кадрового планирования, прогнозируя потребность в увеличении числа онкологов, хирургов и патологоанатомов по меньшей мере на 30%, чтобы справиться с растущей и сложной нагрузкой.

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