Макияж и солярий не защитят. Ученые развенчали 10 популярных мифов о раке кожи

Рак кожи — это серьезное заболевание, которое может поразить любого, независимо от цвета кожи или возраста.

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Хотя наиболее распространенной причиной рака кожи является ультрафиолетовое облучение солнца и солярия, существуют и другие факторы, которые могут повысить вероятность развития этого заболевания. Вот почему важно понимать ошибочные представления о раке кожи и как снизить риск развития, пишет Everyday Health.

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Чтобы помочь проинформировать общественность о раке кожи, Марк Херлберт, доктор философии, генеральный директор Альянса по исследованию меланомы (MRA), развенчивает 10 самых распространенных мифов о раке кожи и объясняет, как выявить рак кожи на ранних стадиях, если он все же появился.

Миф 1: Существует только 1 тип рака кожи

Одно из самых распространенных заблуждений о раке кожи заключается в том, что существует только один его тип. На самом деле существует несколько различных типов рака кожи, некоторые из которых серьезнее других. Два самых распространенных типа — базальноклеточный и плоскоклеточный рак, на которые приходится более миллиона случаев ежегодно только в США. Эти виды рака кожи возникают в базальном и плоском слоях кожи.

Миф 2: Меланома — это просто родинка, которую нужно удалить

Меланома, с другой стороны, встречается гораздо реже, чем базальноклеточный и плоскоклеточный рак, но она является более серьезной и инвазивной. Она возникает в меланоцитах — клетках кожи, которые производят пигменты, и на нее приходится около 100 000 диагнозов рака кожи ежегодно в Соединенных Штатах. Меланому часто обнаруживают, когда она небольшая и ее легко удалить, но если ее не лечить, она может распространиться на другие части тела и стать смертельно опасной.

Миф 3: Меланома появляется только на коже

Еще одно заблуждение о меланоме заключается в том, что это просто родинка, которую нужно удалить. Хотя вся меланома возникает из меланоцитов, в том числе содержащихся в родинках, это гораздо больше, чем просто доброкачественное образование.

Меланома может быть смертельно опасной, если ее не обнаружить на ранней стадии, поэтому важно знать о "ABCDE меланомы" при осмотре своей кожи. Рекомендуется искать темные пятна, которые являются асимметричными и имеют неровные границы. Пятна меланомы развиваются со временем и иногда имеют разный цвет в пределах одной. Если вы заметили какие-либо изменения на своей коже, обязательно обратитесь к врачу.

Миф 4: Рак кожи — это несерьезно

Один из самых опасных мифов о раке кожи заключается в том, что он — не серьезный. Хотя некоторые формы рака кожи, такие как базальноклеточный и плоскоклеточный рак, обычно можно вылечить с помощью операции, меланома может быть смертельной, если ее не обнаружить на ранней стадии.

Это связано с тем, что меланома имеет склонность к распространению на другие части тела. Всем, у кого диагностировали меланому на поздних стадиях, после 1 стадии, требуется операция и иммунотерапия. Иммунотерапия сейчас используется для лечения многих различных типов рака, и она обучает иммунную систему человека атаковать раковые клетки, так же как это делал бы вирус.

Миф 5: Люди со смуглой кожей не болеют раком кожи

Также мифом является то, что люди с темной кожей не болеют раком кожи. Люди любой расы или цвета кожи могут заболеть раком под воздействием ультрафиолета, хотя у людей с темной кожей болезнь могут реже диагностировать.

На самом деле у темнокожих пациентов более чем втрое чаще диагностируют меланому на поздней стадии, чем у светлокожих. Люди с темной кожей также болеют редкими подтипами рака кожи, которые связаны не только с повреждением ультрафиолетом.

Миф 6: Меланома появляется, если годами находиться на солнце и получать ожоги

Многие люди считают, что базовый загар в солярии может помочь предотвратить солнечные ожоги и, следовательно, рак кожи. Однако это опасное заблуждение. Загар не является здоровым, и на самом деле это признак того, что ваша кожа находится в затруднительном положении. Даже если вы не обгорели, воздействие солнца вызывает повреждение клеток, что может привести к раку кожи в дальнейшей жизни.

Миф 7: Загар в солярии помогает предотвратить солнечные ожоги, а следовательно, и рак кожи

Чтобы уменьшить риск развития рака кожи, важно защищать кожу от воздействия ультрафиолета, как на солнце, так и в солярии. Это означает ношение защитной одежды, поиск тени, когда это возможно, и регулярное использование солнцезащитного крема с высоким SPF. Важно также избегать соляриев, поскольку они связаны с повышенным риском развития рака кожи, в частности меланомы.

Миф 8: Макияж может обеспечить всю необходимую защиту кожи

Очень хорошо, что некоторые средства для макияжа и тональные кремы имеют SPF, но этого недостаточно. Повторное нанесение солнцезащитного крема является ключевым моментом, и обычно это не является частью чьей-то рутины макияжа.

Независимо от того, насколько темной является ваша кожа, каждый должен пользоваться солнцезащитным кремом и избегать пребывания на улице во время пиковых солнечных лучей в течение всего года.

Миф 9: Солнцезащитным кремом нужно пользоваться только тогда, когда вы находитесь на улице часами

Солнцезащитный крем должен быть частью утренней рутины каждого человека, даже если он собирается провести большую часть дня в помещении.

Вы можете быть на улице, когда едете на работу, и вы также можете получать солнечные лучи через окна, когда находитесь дома.

Если вы находитесь на улице в течение длительного периода времени, вам нужно наносить солнцезащитный крем каждые два часа.

Миф 10: Рак кожи возникает только под воздействием ультрафиолета

Хотя ультрафиолетовое облучение является основной причиной рака кожи, это не единственный фактор риска.

Рак кожи может передаваться по наследству. Мы еще не определили унаследованную генетику меланомы, но есть намеки на то, какие гены могут быть задействованы.

Регулярное обследование кожи также может помочь выявить любые потенциальные признаки рака кожи на ранних стадиях. Для этого необходимо регулярно проверять кожу на наличие любых изменений родинок или других отметин, а также любых незаживающих новообразований или язв.

Помимо защиты кожи от воздействия ультрафиолета, вы можете изменить свой образ жизни, чтобы уменьшить риск развития рака кожи. Здоровая диета, богатая фруктами, овощами и другими продуктами растительного происхождения, поможет обеспечить кожу питательными веществами, необходимыми для того, чтобы оставаться здоровой и сильной.

Отказ от курения и ограничение потребления алкоголя также может помочь снизить риск развития рака кожи, а также многих других видов рака и хронических заболеваний.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.