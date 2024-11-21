Современная косметика все еще может содержать асбест: какая именно

Ученые говорят, что определенные вид косметики для лица может содержать опасный для жизни канцероген.

Асбест является опасным канцерогеном, который широко использовался на протяжении всего ХХ века. Его добавляли в строительные материалы, тормозные колодки и даже для создания искусственного снега для фильмов, пишет ScienceAlert.

Только в 1960-х годах асбест связали с мезотелиомой, которая является неизлечимым видом рака, поражающим в первую очередь легкие. Асбест был запрещен в разных странах мира только ближе к 2000-м годам.

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Ученые подтвердили, что в 80% случаев мезотелиомы, причиной ее развития является асбест. Развитие мезотелиомы под воздействием асбеста — сложный и долгий процесс, который длится от 30 до 50 лет.

Несмотря на это, в ХХІ веке женщины все еще подают в суд на косметические компании из-за мезотелиомы, вызванной воздействием асбеста.

На сегодняшний день не существует никаких случаев преднамеренного использования асбеста в косметике. Но все же сохраняется небольшой уровень загрязнения асбестом в тальке. Последний используется в тенях для век, румянах, пудрах и многих другие видах косметики. Тальк добавляют в косметические формулы так как он является влагопоглощающим агентом, который делает нанесение продуктов более простым.

В 2024 году ВВС провело свое исследования, в рамках которого проверило 8 образцов косметики, которые содержали тальк с помощью просвечивающей электронной микроскопии, позволяющий наблюдать за мельчайшими структурами в веществе.

В результате в двух образцах были найдены следовые количества асбеста, иными словами, крайне малое количество, находящееся на пределе обнаружения.

Тальковая порода является твердым минералом, который добывают из-под земли для получения талька. Волокна талька и асбеста на микроскопическом уровне отличаются, но у них есть другие сходства. Оба минерала образуются в похожих условиях и классифицируются как силикатные минералы, которые состоят из одинаковых элементов: кремния, магния, железа, кислорода и водорода.

Тальк и асбест имеют разную структуру из-за расположения химических элементов во время образования минерала.

Из-за имеющегося сходства минералы асбеста часто образуются в отложениях минералов талька. Размеры таких отложений могут варьироваться от микроскопических до больших. В 1970-х годах асбестовые волокна были обнаружены в некоторых коммерческих продуктах из талька.

Напомним, ученые обнаружили вредные вещества в распространенной косметике. Недавно ученые выяснили, что независимо от ценового диапазона, многие из них содержат в себе опасные для здоровья вещества.