Сучасна косметика все ще може містити азбест: яка саме

Учені кажуть, що певний вид косметики для обличчя може містити небезпечний для життя канцероген.

Азбест є небезпечним канцерогеном, який широко використовувався протягом усього ХХ століття. Його додавали в будівельні матеріали, гальмівні колодки та навіть задля створення штучного снігу для фільмів, пише ScienceAlert.

Тільки в 1960-х роках азбест пов'язали з мезотеліомою, яка є невиліковним видом раку, що вражає передусім легені. Азбест був заборонений у різних країнах світу тільки ближче до 2000-х років.

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Учені підтвердили, що у 80% випадків мезотеліоми причиною її розвитку є азбест. Розвиток мезотеліоми під впливом азбесту — складний і довгий процес, який триває від 30 до 50 років.

Попри це, у ХХІ столітті жінки все ще подають до суду на косметичні компанії через мезотеліому, спричинену впливом азбесту.

На сьогодні немає жодних випадків навмисного використання азбесту в косметиці. Але все ж зберігається невеликий рівень забруднення азбестом у тальку. Останній використовується в тінях для повік, рум'янах, пудрах і багатьох інших видах косметики. Тальк додають у косметичні формули тому, що він є вологопоглинальним агентом, який робить нанесення продуктів простішим.

У 2024 році ВПС провело своє дослідження, у межах якого перевірило 8 зразків косметики, які містили тальк, за допомогою просвічувальної електронної мікроскопії, що дає змогу спостерігати за найдрібнішими структурами в речовині.

У результаті у двох зразках було знайдено слідові кількості азбесту, іншими словами, вкрай малу кількість, що перебуває на межі виявлення.

Талькова порода є твердим мінералом, який добувають з-під землі для отримання тальку. Волокна тальку й азбесту на мікроскопічному рівні відрізняються, але у них є інша схожість. Обидва мінерали утворюються в схожих умовах і класифікуються як силікатні мінерали, які складаються з однакових елементів: кремнію, магнію, заліза, кисню і водню.

Тальк і азбест мають різну структуру через розташування хімічних елементів під час утворення мінералу.

Через наявну схожість мінерали азбесту часто утворюються у відкладеннях мінералів тальку. Розміри таких відкладень можуть варіюватися від мікроскопічних до великих. У 1970-х роках азбестові волокна були виявлені в деяких комерційних продуктах з тальку.

Нагадаємо, вчені виявили шкідливі речовини в поширеній косметиці. Нещодавно вчені з'ясували, що, незалежно від цінового діапазону, багато з них містять у собі небезпечні для здоров'я речовини.