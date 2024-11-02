Смертельне забарвлення: вчені виявили шкідливі речовини в поширеній косметиці

Ринок косметичних товарів може похвалитися тисячами найменувань різних марок і брендів за найрізноманітнішими цінами. Однак нещодавно вчені з'ясували, що незалежно від цінового діапазону, багато хто з них містить у собі небезпечні для здоров'я речовини.

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Під час нещодавнього розслідування, що охопило 13 європейських країн, Європейське хімічне агентство (ECHA) виявило, що сотні косметичних продуктів, що продаються по всій Європі, містять небезпечні хімічні речовини. Серед 4 500 продуктів, перевірених у період з листопада 2023 року по квітень 2024 року, ECHA виявило, що 285 найменувань, або близько 6% перевірених, містили речовини, заборонені як нормами ЄС, так і Стокгольмською конвенцією про стійкі органічні забруднювачі, пише ScienceAlert.

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Виявлені хімічні речовини відомі тим, що можуть завдати шкоди здоров'ю людини, зокрема, підвищити ризик розвитку раку і вплинути на фертильність. Перевірені продукти, серед яких були підводки для очей, засоби для губ, кондиціонери та маски для волосся, було виявлено в різних цінових діапазонах, їх продавало широке коло продавців, ідеться в заяві агентства.

ECHA ретельно перевірило списки інгредієнтів, зазначивши, що цей метод простий для споживачів, що дає їм змогу робити усвідомлений вибір щодо косметики, яку вони купують. Організація заявила, що результати розслідування свідчать про серйозний рівень недотримання правил у галузі, і наголосила, що такі заходи контролю необхідні для забезпечення безпеки споживачів. Після проведеного розслідування влада вжила заходів щодо видалення з ринку невідповідних товарів, щоб знизити будь-які ризики для споживачів, що зберігаються.

В інспекції брали участь Австрія, Німеччина, Данія, Фінляндія, Ісландія, Італія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Румунія, Швеція. За словами представників ECHA, широке географічне охоплення цієї операції було покликане забезпечити всебічний огляд ринку косметики в Європі та встановити єдині стандарти безпеки. Виявлені в цих продуктах хімічні речовини, заборонені через їхню тривалу дію на навколишнє середовище і токсичність, підкреслюють важливість постійної пильності регуляторів.

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі, відповідно до якої заборонено ці речовини, спрямована на ті з них, які відомі своєю стійкістю в навколишньому середовищі та потенціалом до біоакумуляції, що становлять загрозу як для здоров'я людини, так і для екосистем. До них належать такі сумнозвісні речовини, як деякі фталати, які пов'язані з порушенням гормонального фону та іншими ризиками для здоров'я.

Статистика аналогічних розслідувань, проведених у попередні роки, відображає тенденцію до збільшення кількості порушень нормативних вимог у різних секторах, включно з косметикою. Повсюдне виявлення шкідливих речовин у повсякденних споживчих товарах підкреслює зростаючу потребу в надійних механізмах правозастосування. Так, згідно з одним із попередніх звітів ЄС, близько 10 % продуктів, перевірених у рамках заходів ЄС із забезпечення безпеки споживачів, було визнано такими, що мають проблеми, що свідчить про необхідність покупцям зберігати пильність під час вибору різних товарів.

Раніше Фокус писав про найстарішу косметику у світі. Як зазначають експерти, в Китаї використовували косметику для відбілювання шкіри майже за 300 років до того, як стародавні римляни почали застосовувати цю практику.

Також Фокус писав про те, як галас навколо аспартаму затьмарив більш небезпечний і поширений канцероген. Поки весь світ турбується про аспартам, інший, небезпечніший канцероген, метил евгенол, тихо ховається в наших повсякденних продуктах.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.