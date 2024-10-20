Лікарка розповіла, чому на кухні не можна мати чорне пластикове приладдя

Лікарка порадила замінити пластикове приладдя на металеве або дерев'яне.

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Лікарка швидкої допомоги та експертка зі здорового способу життя з Нью-Йорка Пунам Десаї попередила, що чорне пластикове кухонне приладдя містить токсичні хімічні речовини, які можуть викликати рак. Про це вона розповіла у відео на сторінці в Instagram.

За її словами, вони також підвищують ризик гормональних порушень, нейротоксичності, репродуктивної токсичності та токсичності, що розвивається.

Тепер доктор Десаї використовує тільки дерев'яні або нержавіючі сталеві столові прилади і радить своїм підписникам вчинити так само.

Нове американське дослідження привернуло увагу до хімічної сполуки, яка заборонена в Австралії з 2023 року. Пластик з електроніки часто переробляють і включають у звичайні предмети домашнього вжитку, такі як кухонне приладдя та дитячі іграшки.

Було виявлено, що чорний пластик потенційно містить "тривожні" рівні токсичних антипіренів із процесів переробки.Дослідження знайшло сліди антипіренів, що використовуються в електроніці, у 85% із 203 протестованих чорних пластикових виробів.

"Незважаючи на відсутність прозорості та обмежень, пластик з електроніки часто переробляється і може бути включений у предмети домашнього вжитку, які не потребують антипіренів, що призводить до потенційно високого і непотрібного впливу", — ідеться в дослідженні.

Також з'ясувалося, що оцінка впливу обмеженої сполуки БДЕ-209, форми декаБДЕ (декабромдифеніловий ефір), одного з антипіренів, виявлених у дослідженні, у кухонному приладді показала, що користувачі матимуть "середнє споживання 34 700 нанограмів на день".

ДекаБДЕ був ретельно вивчений і заборонений у 2023 році Міністерством охорони здоров'я.

Цю сполуку було пов'язано з раком, проблемами ендокринної системи та щитоподібної залози, розвитком плода і дитини, токсичністю для репродуктивної та імунної систем, а також неврологічними функціями, такими як пам'ять.

Згідно з дослідженням, проведеним у квітні 2024 року, люди з найвищим рівнем ПБДЕ в крові мали приблизно на 300% більше шансів померти від раку, ніж люди з найнижчим рівнем.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад.