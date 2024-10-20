Доктор рассказала, почему на кухне нельзя иметь черные пластиковые принадлежности

Доктор посоветовала заменить пластиковые принадлежности металлическими или деревянными.

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Врач скорой помощи и эксперт по здоровому образу жизни из Нью-Йорка Пунам Десаи предупредила, что черные пластиковые кухонные принадлежности содержат токсичные химические вещества, которые могут вызывать рак. Об этом она рассказала в видео на странице в Instagram.

По ее словам, они также повышают риск гормональных нарушений, нейротоксичности, репродуктивной и развивающей токсичности.

Теперь доктор Десаи использует только деревянные или нержавеющие стальные столовые приборы и советует своим подписчикам поступить так же.

Новое американское исследование привлекло внимание к химическому соединению, которое запрещено в Австралии с 2023 года. Пластик из электроники часто перерабатывается и включается в обычные предметы домашнего обихода, такие как кухонные принадлежности и детские игрушки.

Было обнаружено, что черный пластик потенциально содержит "тревожные" уровни токсичных антипиренов из процессов переработки.

Исследование нашло следы антипиренов, которые используются в электронике, в 85% из 203 протестированных черных пластиковых изделий.

"Несмотря на отсутствие прозрачности и ограничений, пластик из электроники часто перерабатывается и может быть включен в предметы домашнего обихода, которые не требуют антипиренов, что приводит к потенциально высокому и ненужному воздействию", — говорится в исследовании.

Также выяснилось, что оценка воздействия ограниченного соединения БДЭ-209, формы декаБДЭ (декабромдифениловый эфир), одного из антипиренов, обнаруженных в исследовании, в кухонных принадлежностях показала, что пользователи будут иметь "среднее потребление 34 700 нанограммов в день".

ДекаБДЭ был тщательно изучен и запрещен в 2023 году Министерством здравоохранения.

Это соединение было связано с раком, проблемами эндокринной системы и щитовидной железы, развитием плода и ребенка, токсичностью для репродуктивной и иммунной систем, а также неврологическими функциями, такими как память.

Согласно исследованию, проведенному в апреле 2024 года, люди с самым высоким уровнем ПБДЭ в крови имели примерно на 300% больше шансов умереть от рака, чем люди с самым низким уровнем.

Ранее Фокус писал, что испытывают люди после остановки сердца.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов.