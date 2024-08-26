"Голос из загробного мира": врач рассказал, что испытывают люди после остановки сердца

Доктор Сэм Парния уже 25 лет занимается изучением того, что происходит после смерти. Он представил результаты исследования Aware II, в котором участвовали люди, выжившие благодаря вмешательству после сердечного приступа.

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Женщина услышала, как ее умершая бабушка говорит ей вернуться в свое тело после того, как у нее случился сердечный приступ. Об этом пишет The Mirror.

Другие люди, ожившие после остановки сердца, рассказывали о неприятных ощущениях, в том числе об ощущении, что они горят в аду. Однако врачи считают, что в таких случаях мозг человека может неправильно интерпретировать медицинские процедуры, проводимые для спасения его жизни.

Доктор Сэм Парния уже 25 лет занимается изучением того, что происходит после смерти. Он увлекся этой темой, когда изучал медицину в Лондоне. Выпускник Медицинской школы Guys and St. Thomas' представил результаты исследования Aware II на Научных сессиях Американской ассоциации сердца в Чикаго в 2022 году.

Данные были получены в результате опроса сотрудников 25 больниц Великобритании и США, которые выжили благодаря вмешательству после сердечного приступа, а также людей, самостоятельно описавших свой опыт после остановки сердца. Новаторское исследование показало, что из 567 опрошенных только 28 человек имели воспоминания после сердечных приступов — только эти люди могли поделиться своим опытом.

Из тех, кто сохранил воспоминания, шестеро сообщили о трансцендентных моментах. Трое испытали видения, похожие на сны, включая необычные встречи с поющим рыбаком. Один человек рассказал о замедленном восприятии времени, размышляя о влиянии своей жизни и любви, которой он делился с другими. Другие чувствовали, что путешествуют к месту, которое считают своим домом.

Доктор Сэм Парния уже 25 лет занимается изучением того, что происходит после смерти Фото: Скриншот/ NYU Langone Health

Издание отмечает, что одна женщина почувствовала, что давно ушедшая бабушка призывает ее вернуться в свое тело. Доктор Парния, доцент Нью-Йоркского университета Лангоне, работающий в США с 2005 года, отметил, что это исследование предполагает, что человеческое сознание может не сразу прекратиться после смерти.

"Эти воспоминания и изменения мозговых волн могут быть первыми признаками так называемого околосмертного опыта, и мы впервые зафиксировали их в большом исследовании. Наши результаты свидетельствуют о том, что, находясь на грани смерти и в коме, люди переживают уникальный внутренний сознательный опыт, включая осознание без дистресса", — сказал он.

Врач-реаниматолог сказал, что переживания, о которых вспоминали люди, "нельзя считать трюком нарушенного или умирающего мозга, это скорее уникальный человеческий опыт, возникающий на пороге смерти". По его мнению, смерть дает редкое представление о глубине возможностей мозга и его способности хранить воспоминания.

"Когда мозг отключается, многие из его естественных тормозных систем освобождаются. Известное как растормаживание, это открывает доступ к глубинам сознания человека, включая хранящиеся воспоминания, мысли с раннего детства до смерти и другие аспекты реальности", — добавил он.

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