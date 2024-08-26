"Голос із загробного світу": лікар розповів, що відчувають люди після зупинки серця

Доктор Сем Парнія вже 25 років займається вивченням того, що відбувається після смерті. Він представив результати дослідження Aware II, у якому брали участь люди, які вижили завдяки втручанню після серцевого нападу.

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Жінка почула, як її померла бабуся каже їй повернутися у своє тіло після того, як у неї стався серцевий напад. Про це пише The Mirror.

Інші люди, які ожили після зупинки серця, розповідали про неприємні відчуття, зокрема про відчуття, що вони горять у пеклі. Однак лікарі вважають, що в таких випадках мозок людини може неправильно інтерпретувати медичні процедури, що проводяться для порятунку її життя.

Доктор Сем Парнія вже 25 років займається вивченням того, що відбувається після смерті. Він захопився цією темою, коли вивчав медицину в Лондоні. Випускник Медичної школи Guys and St. Thomas' представив результати дослідження Aware II на Наукових сесіях Американської асоціації серця в Чикаго у 2022 році.

Дані були отримані в результаті опитування співробітників 25 лікарень Великої Британії та США, які вижили завдяки втручанню після серцевого нападу, а також людей, які самостійно описали свій досвід після зупинки серця. Новаторське дослідження показало, що з 567 опитаних тільки 28 осіб мали спогади після серцевих нападів — тільки ці люди могли поділитися своїм досвідом.

З тих, хто зберіг спогади, шестеро повідомили про трансцендентні моменти. Троє пережили видіння, схожі на сни, включно з незвичайними зустрічами з рибалкою, яка співала. Одна людина розповіла про сповільнене сприйняття часу, розмірковуючи про вплив свого життя і любові, якою вона ділилася з іншими. Інші відчували, що подорожують до місця, яке вважають своїм домом.

Доктор Сем Парнія вже 25 років займається вивченням того, що відбувається після смерті Фото: Скриншот/ NYU Langone Health

Видання зазначає, що одна жінка відчула, що бабуся, яка давно пішла, закликає її повернутися у своє тіло. Доктор Парнія, доцент Нью-Йоркського університету Лангоне, який працює у США з 2005 року, зазначив, що це дослідження припускає, що людська свідомість може не відразу припинитися після смерті.

"Ці спогади й зміни мозкових хвиль можуть бути першими ознаками так званого навколосмертного досвіду, і ми вперше зафіксували їх у великому дослідженні. Наші результати свідчать про те, що, перебуваючи на межі смерті і в комі, люди переживають унікальний внутрішній свідомий досвід, включно з усвідомленням без дистресу", — сказав він.

Лікар-реаніматолог сказав, що переживання, про які згадували люди, "не можна вважати трюком порушеного мозку або мозку, що помирає, це радше унікальний людський досвід, що виникає на порозі смерті". На його думку, смерть дає рідкісне уявлення про глибину можливостей мозку і його здатність зберігати спогади.

"Коли мозок відключається, багато хто з його природних гальмівних систем звільняються. Відоме як розгальмовування, це відкриває доступ до глибин свідомості людини, включно зі спогадами, що зберігаються, думками з раннього дитинства до смерті та іншими аспектами реальності", — додав він.

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