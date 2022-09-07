Наповнена свинцем. У Китаї виявили найстарішу у світі косметику для освітлення шкіри

Як зазначають експерти, у Китаї використовували косметику для відбілювання шкіри майже за 300 років до того, як давні римляни почали застосовувати цю практику.

У ході своїх недавніх археологічних розкопок у Китаї вчені знайшли найстарішу у світі свинцеву косметику у вигляді білого осаду. Її виявили в гробниці високопоставленої людини, яка жила в Китаї понад 2700 років тому. Знахідка дозволяє припустити, що давні мешканці цієї області використовували косметику для відбілювання шкіри майже за 300 років до того, як давні римляни почали застосовувати цю практику, пише Daily Mail.

Біла речовина була всередині шести бронзових контейнерів, закопаних у гробниці. Поховання знайшли на дворянському цвинтарі в північному Китаї, і воно належало аристократу.

Експерти довгий час вважали, що давні римляни проклали шлях до техніки відбілювання шкіри. Дослідження показують, що вони почали використовувати її близько 500 р. до н.е. Археологи також зазначають, що речовина була набагато старша за саму гробницю.

Білий свинцевий макіяж був також дуже популярним серед еліти Європи в 1600-х роках, які поєднували токсичний свинець із оцтом. Проте за таку вроду доводилося платити високу ціну. Використання цього пігменту викликало отруєння свинцем, пошкодження шкіри, інколи ж призводило й до смерті. На той час білий колір шкіри вважався чимось елітним і був ознакою високого статусу. Також його використовували в багатьох стародавніх китайських витворах мистецтва.

[ + – ] Біла речовина була всередині шести бронзових контейнерів, закопаних у гробниці

Після того, як команда проаналізувала білу речовину, вони виявили, що це був чистий церусит, мінерал, що складається з карбонату свинцю та є цінною свинцевою рудою. Цей мінерал дуже токсичний для організму людини.

"Хоч вік церуситу точно не збігається з датою поховання гробниці, він усе ще показує синтетичне походження стародавніх зразків", — пояснили експерти.

Команда також ідентифікувала фосгеніт, який показує, що залишок отримали шляхом змішування двох компонентів, що призвело до синтезованої косметики.

"Що цікаво, токсичний макіяж використовували не лише члени королівської сім'ї та аристократи, а й самурайські воїни. У Японії також використали цю техніку, яка у результаті завдала шкоди нащадкам самураїв", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття. Так у Німеччині у похованні однієї жінки знайшли 1400-річний складаний стілець. Примітно, що матеріал з якого був виготовлений артефакт — залізо, причому такий предмет раннього Середньовіччя, виявлений у Німеччині, зустрічається вкрай рідко.