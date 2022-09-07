Наполнена свинцом. В Китае обнаружили самую старую в мире косметику для осветления кожи

Как отмечают эксперты, в Китае использовали косметику для отбеливания кожи почти за 300 лет до того, как древние римляне начали применять эту практику.

В ходе своих недавних археологических раскопок в Китае ученые нашли самую старую в мире свинцовую косметику в виде белого осадка. Она была найдена в гробнице высокопоставленного человека, который жил в Китае более 2700 лет назад. Находка позволяет предположить, что древние жители этой области использовали косметику для отбеливания кожи почти за 300 лет до того, как древние римляне начали применять эту практику, пишет Daily Mail.

Белое вещество находилось внутри шести бронзовых контейнеров, закопанных в гробнице. Захоронение было найдено на дворянском кладбище в северном Китае и принадлежало аристократу.

Эксперты долгое время считали, что древние римляне проложили путь к технике отбеливания кожи. Исследования показывают, что они начали использовать ее около 500 г до н.э., однако новое открытие показывает, что на самом деле древние китайцы первыми применили эту технику. Археологи также отмечают, что вещество было намного старше самой гробницы.

Белый свинцовый макияж был также весьма популярен среди элиты Европы в 1600-х годах, которые сочетали токсичный свинец с уксусом. Однако за такую красоту приходилось платить высокую цену. Использование этого пигмента вызывало отравление свинцом, повреждение кожи, а иногда приводило и к смерти. В те времена белый цвет кожи считался чем-то элитным и был признаком высокого статуса. Также он использовался во многих древних китайских произведениях искусства.

[ + – ] Белое вещество находилось внутри шести бронзовых контейнеров, закопанных в гробнице

После того, как команда проанализировала белое вещество, они обнаружили, что это был чистый церуссит, минерал, состоящий из карбоната свинца и являющийся ценной свинцовой рудой. Этот минерал очень токсичен для человеческого организма.

"Хотя возраст церуссита точно не совпадает с датой захоронения гробницы, он все еще показывает синтетическое происхождение древних образцов", — объяснили эксперты.

Команда также идентифицировала фосгенит, который показывает, что остаток был получен путем смешивания двух компонентов, что привело к синтезированной косметике.

"Что интересно, токсичный макияж использовали не только члены королевской семьи и аристократы, но и самурайские воины. В Японии также использовали эту технику, которая в итоге принесла вред потомкам самураев", — заключили специалисты.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое не менее интересное открытие. Так в Германии в захоронении одной женщины нашли 1400-летний складной стул. Что примечательно, материал из которого был изготовлен артефакт — железо, причем такой предмет раннего Средневековья, обнаруженный в Германии встречается крайне редко.