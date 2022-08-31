В Германии в могиле женщины нашли 1400-летний складной стул (фото)

Находка была сделана из железа и встречается крайне редко, это всего лишь второй предмет раннего Средневековья, обнаруженный в Германии.

В ходе своих недавних археологических раскопок в немецкой коммуне Штайнсфельд, археологи раскопали 1400-летний складной стул из раннесредневековой женской могилы, пишет Arkeonews.

Складной стул был сделан из железа и встречается крайне редко, это всего лишь второй предмет раннего Средневековья, обнаруженный в Германии. Складной стул имеет размеры примерно 70 х 45 сантиметров и датируется концом VI века.

По оценкам ученых женщина умерла в возрасте от 40 до 50 лет. Эксперты считают, что стул был захоронен вместе с ней в качестве могильного инвентаря.

[ + – ] По оценкам ученых женщина умерла в возрасте от 40 до 50 лет

Кроме того, археологи обнаружили на ее шее нитку из маленьких разноцветных стеклянных бусин, а на поясе две подвески с брошью: одна с бантами, другая из альмандинового диска, крупной бусиной миллефиори и пряслицем. А вот у ног умершей, рядом со складным стулом лежала еще и кость животного.

Остатки деревянной обшивки указывают на закрытую погребальную камеру. Рядом с могилой женщины специалисты также нашли могилу мужчины, расположенную почти параллельно и ориентированную с запада на восток. Умерший имел полный комплект оружия (копье, щит, лопата), а также поясной ремень с бронзовой пряжкой и поясную сумку.

[ + – ] Крупная бусина миллефиори

"Эта находка, которая на первый взгляд кажется такой современной, представляет собой абсолютную редкость и величайший культурно-исторический интерес, поскольку дает представление о погребальном инвентаре видных слоев населения и о раннем использовании мебели", — объяснили ученые.

Напомним, что ранее в Германии совершили другое не менее интересное открытие. Так исследователи обнаружили на дне реки затонувший корабль. Возраст находки составляет 375 лет, но все, что от нее осталось — лишь несколько деревянных балок и груз извести.