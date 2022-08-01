В Германии на дне реки нашли затонувший 375-летний корабль (фото)

Все, что осталось от судна — несколько деревянных балок, покрытых мидиями и груз извести.

В ходе своего недавнего исследования в реке Траве (северная Германия), ученые обнаружили затонувший корабль 375-летней давности, почти на глубине 10 м, пишет Gizmodo.

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Группа исследователей провела 8 месяцев, изучая затонувший корабль, и определила, что вместе с ганзейским кораблем затонуло 150 баррелей груза. Независимая датировка бревен корабля в трех разных лабораториях показала, что судно построили в середине XVII века.

[ + – ] Грузом корабля была негашеная известь, которая использовалась для приготовления строительного раствора и штукатурки

Как добавил археолог Фриц Юргенс из Кильского университет, грузом корабля была негашеная известь, которая использовалась для приготовления строительного раствора и штукатурки. Первоначальный анализ обломков показал, что корабль сел на мель на одном из изгибов реки, а повреждения в результате происшествия привели к тому, что судно затонуло.

Все, что осталось от корабля — это несколько деревянных балок, покрытых мидиями, и груз извести. Археологи подсчитали, что длина корабля составляла от 19 м до 24 футов.

Хотя затонувшее судно состоит в основном из дерева и поэтому не представляет особого интереса для людей, разграбляющих обломки на металлолом, он сталкивается с другими угрозами — бревна и открытый груз подвержены риску эрозии. Кроме того, некоторые участки крушения были заражены корабельным червем, группой моллюсков, известных тем, что они поедают деревянные суда и причалы.

[ + – ] График вероятной конструкции корабля и схема расположения затонувшего судна

В этом нет ничего удивительного, поскольку затонувший корабль находится на дне оживленного судоходного канала. Эрозия и безудержное заражение корабельными червями могут объяснить, почему все, что осталось от немецкого грузового корабля — это несколько бревен и груз извести.

Как правило, чем меньше кислорода в воде, тем больше лучше сохраняются затонувшие судна, поскольку органический материал не разлагается так быстро. Вот почему самое старое в мире известное неповрежденное кораблекрушение, 2400-летнее греческое торговое судно длиной 22 м, лежит практически нетронутым на дне Черного моря.

Напомним, что ранее В Италии нашли древнеримский груз на месте кораблекрушения 2000-летней давности. Другие находки включают железный якорь с переломом в шпинделе и сотни плиток.