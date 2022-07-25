В Италии обнаружено древнеримский груз на месте кораблекрушения 2000-летней давности (видео)

По мнению археологов, груз корабля использовался для ремонта некоторых прибрежных вилл. Таранто было усеяно ними, а также фермами с роскошными особняками.

В ходе своего недавнего исследования в Италии Фабио Матаккьера, дайвер и активист-эколог, сделал невероятное открытие. Он обнаружил место затопления римского корабля, который затонул около 2000 лет назад, обнажив груз корабля, пишет TYP World.

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Матаккьера нашел несколько сотен плиток и предметов под песком и среди скал у побережья Таранто, в южном регионе юго-восточной области Италии — Апулии.

Данные, собранные дайвером, затем были проанализированы археологами, которые подтвердили, что корабль потерпел крушение где-то между I и IV веками н.э.

По мнению археологов, груз судна использовался для ремонта некоторых прибрежных вилл, так как побережье Таранто было усеяно деревенскими виллами и фермами с роскошными особняками у моря. Прибрежные виллы, как правило, принадлежали богатым или влиятельным людям и были оборудованы приемными, украшенными мозаикой, портиками, тогдашними "спа-центрами", помещениями для прислуги и цистернами для водоснабжения.

Во время своего погружения Матаккьера также обнаружил железный якорь с переломом в шпинделе. Это позволяет предположить, что перед тем, как затонуть, корабль сильно пострадал, вероятно, из-за сильной волны, которая толкнула его к берегу.

Напомним, что ранее недалеко от египетского города Александрии эксперты нашли затонувший древнегреческий корабль. Как отмечают ученые, судно затонуло после того, как в него попали большие блоки из храма Амона. Святилище было уничтожено во время стихийного бедствия где-то во II веке до н.э.

А вот в Англии обнаружен самый старый затонувший корабль в мире. В корпусе судна были обнаружены котел для приготовления пищи и две надгробные плиты из пурбекского мрамора.