Полный сокровищ. Недалеко от Александрии обнаружен затонувший древнегреческий корабль (фото)

По мнению экспертов, корабль затонул после того, как в него попали большие блоки из храма Амона. Храм был разрушен во время стихийного бедствия где-то во II веке до н.э.

В ходе недавнего исследования в заливе Абу-Кир, недалеко от египетского города Александрии, ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль, пишет BGR.

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Судно было полно сокровищ, которые восходят к эпохе Птолемеев — династии правителей Египта в IV-I веках до н. э. По мнению экспертов, корабль затонул после того, как в него попали большие блоки из храма Амона. Храм был разрушен во время стихийного бедствия где-то во II веке до н.э.

Во время бедствия обломки древнегреческого корабля изначально были пришвартованы у пристани в канале. Как считают исследователи, те же самые блоки, которые потопили корабль, помогли его и сохранить.

Водолазы, ответственные за находку, утверждают, что блоки прижали затонувший корабль ко дну канала. Это позволило ему заполниться глиной и мусором, в конечном итоге оседая под 5 м твердой глины.

Более того, археологи также смогли определить, когда судно было построено. Основанная на конструкции корпуса датировка показала, что судно принадлежит к классическому периоду.

Стоит отметить, что в заливе Абу Кир находится затонувший, затерянный древний город Гераклион (также Тонис, Фонида). Когда корабль затонул, греческая цивилизация все еще имела большое влияние в Египте — время, когда правление фараонов медленно подходило к концу.

Находки этих типов галер чрезвычайно редки, особенно в этот период времени. На данный момент другое древнее кораблекрушение этого периода включает судно Punic Marsala примерно 235 г. до н.э.. До обнаружения древнегреческого кораблекрушения эллинистические корабли такого типа и конструкции были совершенно неизвестны археологам.

Стоит отметить, что за постройку корабля отвечали не только греческие кораблестроители. По мнению ученых, тут можно увидеть некоторые признаки древнеегипетского строительства. Они считают, что судостроители создали корабль в Египте. Его длина превышает 25 м, а парус отличает большим размером.

Напомним, что ранее в Англии обнаружили самое старое затонувшее судно в мире. Ученых поразила удивительная сохранность как самого корабля, так и предметов, находящихся на его борту. Находки включают котел для приготовления пищи, ступки, глиняная посуда, чашки, миски и две надгробные плиты из пурбекского мрамора.