Повний скарбів. Неподалік від Олександрії виявлено затонулий давньогрецький корабель (фото)

На думку експертів, корабель затонув після того, як у нього потрапили великі блоки з храму Амона. Храм був зруйнований під час стихійного лиха десь у II столітті до н.е.

У ході нещодавнього дослідження в затоці Абу-Кір, недалеко від єгипетського міста Олександрії, вчені виявили давньогрецький корабель, що затонув, пише BGR.

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Судно було повне скарбів, що сягають епохи Птолемеїв — династії правителів Єгипту в IV-I століттях до н. е. На думку експертів, корабель затонув після того, як у нього потрапили великі блоки із храму Амона. Храм був зруйнований під час стихійного лиха десь у II столітті до н.

Під час лиха уламки давньогрецького корабля спочатку пришвартували біля пристані в каналі. Як вважають дослідники, ті самі блоки, які потопили корабель, допомогли його й зберегти.

Водолази, відповідальні за знахідку, стверджують, що блоки притиснули корабель, що затонув, до дна каналу. Це дозволило йому заповнитися глиною та сміттям, зрештою осідаючи під 5 м твердої глини.

Крім того, археологи також змогли визначити, коли судно було збудовано. Заснована на конструкції корпусу датування показало, що судно належить до класичного періоду.

Варто зазначити, що в затоці Абу-Кір розташоване затоплене, загублене стародавнє місто Геракліон (також Тоніс, Фоніда). Коли корабель затонув, грецька цивілізація досі мала великий уплив у Єгипті — час, коли правління фараонів повільно добігало кінця.

Знахідки цих типів галер надзвичайно рідкісні, особливо в цей період часу. Наразі інша давня корабельна аварія цього періоду включає судно Punic Marsala приблизно 235 р. до н.е. До виявлення давньогрецької кораблетрощі елліністичні кораблі такого типу та конструкції були зовсім невідомі археологам.

Варто зазначити, що за будівництво корабля відповідали не лише грецькі кораблебудівники. На думку вчених, тут можна побачити деякі ознаки давньоєгипетського будівництва. Вони вважають, що суднобудівники створили корабель у Єгипті. Його довжина перевищує 25 м, а вітрило відрізняється великим розміром.

Нагадаємо, що раніше в Англії виявили найстаріше затоне судно у світі. Вчених вразила дивовижна безпека як самого корабля, так і предметів, що були на його борту. Знахідки включають казан для приготування їжі, ступки, глиняний посуд, чашки, миски та дві надгробні плити з пурбецького мармуру.