В Англії знайшли найстаріший затонулий корабель у світі (фото)
У корпусі судна виявлено котел для приготування їжі та дві надгробні плити з пурбекського мармуру.
Під час свого недавнього дослідження на півдні Англії вчені виявили у графстві Дорсет найстаріший затонулий корабель XIII століття — Mortar Wreck, пише Ancient Origins.
На його добре збереженому корпусі, похованому серед колекції цінних мармурових каменів, дайвери виявили два різьблені хрести. Археологи з Борнмутського університету зазначають, що це найраніше місце аварії корабля з будь-коли виявлених, де судно має непошкоджений корпус. Щобільше, серед вантажу два прикрашені надгробки змінили виставу істориками середньовічних хрестів.
"Нам справді надзвичайно пощастило з кораблем, збудованим за часів правління короля Англії Генріха III. Адже вченим рідко вдається знайти судно 750-річної давності", — розповів морський археолог із Борнмутського університету Том Казінс.
Аналіз річних кілець у корабельних колодах показав, що то були ірландські дуби, зрубані між 1242-1265 роками. Сам корабель побудований за клінкерною технологією, з перекритих дерев'яних дощок.
Що примітно, це судно так добре збереглося, що його вантаж із пурбекського каменю залишився незайманим. Особливим типом каменів, виявлених на борту корабля, був пурбекський мармур. Його добували з часів Стародавнього Риму і цінували будівельники по всій Європі, проте нині видобуток пурбекського мармуру як декоративного будівельного матеріалу припинено.
Також у корпусі судна виявлено котел для приготування їжі, ступки, глиняний посуд, чашки, миски та дві надгробні плити з пурбекського мармуру, які свого часу широко використовувалися на півдні Англії, Ірландії та по всьому континенту.
На одній з надгробних плит зображено хрест у вигляді колеса XIII століття, а на другому тамплієрський хрест — прямий рівносторонній хрест з розширюваними кінцями.
"Важливо зазначити, що доки пара надгробків не була виявлена, вважалося, що ці два хрести не використовувалися в один і той же проміжок часу", — додали вчені.
Нагадаємо, що раніше у Британії виявили уламки королівського військового корабля "Глостер". Судно затонуло 6 травня 1682 року, перевозячи майбутнього короля Англії Якова II. Відтоді місцезнаходження корабля було невідомим.