В Англії знайшли найстаріший затонулий корабель у світі (фото)

У корпусі судна виявлено котел для приготування їжі та дві надгробні плити з пурбекського мармуру.

Під час свого недавнього дослідження на півдні Англії вчені виявили у графстві Дорсет найстаріший затонулий корабель XIII століття — Mortar Wreck, пише Ancient Origins.

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На його добре збереженому корпусі, похованому серед колекції цінних мармурових каменів, дайвери виявили два різьблені хрести. Археологи з Борнмутського університету зазначають, що це найраніше місце аварії корабля з будь-коли виявлених, де судно має непошкоджений корпус. Щобільше, серед вантажу два прикрашені надгробки змінили виставу істориками середньовічних хрестів.

[ + – ] На одній із надгробних плит зображено хрест у вигляді колеса XIII століття

"Нам справді надзвичайно пощастило з кораблем, збудованим за часів правління короля Англії Генріха III. Адже вченим рідко вдається знайти судно 750-річної давності", — розповів морський археолог із Борнмутського університету Том Казінс.

Аналіз річних кілець у корабельних колодах показав, що то були ірландські дуби, зрубані між 1242-1265 роками. Сам корабель побудований за клінкерною технологією, з перекритих дерев'яних дощок.

[ + – ] Також у корпусі судна виявлено котел для приготування їжі, ступки, глиняний посуд, чашки та миски

Що примітно, це судно так добре збереглося, що його вантаж із пурбекського каменю залишився незайманим. Особливим типом каменів, виявлених на борту корабля, був пурбекський мармур. Його добували з часів Стародавнього Риму і цінували будівельники по всій Європі, проте нині видобуток пурбекського мармуру як декоративного будівельного матеріалу припинено.

Також у корпусі судна виявлено котел для приготування їжі, ступки, глиняний посуд, чашки, миски та дві надгробні плити з пурбекського мармуру, які свого часу широко використовувалися на півдні Англії, Ірландії та по всьому континенту.

[ + – ] Знайдена вченими ступка

На одній з надгробних плит зображено хрест у вигляді колеса XIII століття, а на другому тамплієрський хрест — прямий рівносторонній хрест з розширюваними кінцями.

"Важливо зазначити, що доки пара надгробків не була виявлена, вважалося, що ці два хрести не використовувалися в один і той же проміжок часу", — додали вчені.

Нагадаємо, що раніше у Британії виявили уламки королівського військового корабля "Глостер". Судно затонуло 6 травня 1682 року, перевозячи майбутнього короля Англії Якова II. Відтоді місцезнаходження корабля було невідомим.