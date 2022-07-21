В Англии нашли самый старый затонувший корабль в мире (фото)

В корпусе судна были обнаружены котел для приготовления пищи и две надгробные плиты из пурбекского мрамора.

В ходе своего недавнего исследования на юге Англии ученые обнаружили в графстве Дорсет самый старый затонувший корабль XIII века — Mortar Wreck, пишет Ancient Origins.

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На его хорошо сохранившемся корпусе, погребенном среди коллекции ценных мраморных камней, дайверы обнаружили два резных креста. Археологи из Борнмутского университета отмечают, что это самое раннее место кораблекрушения из когда-либо обнаруженных, где судно имеет неповрежденный корпус. Более того, среди груза два украшенных надгробия изменили представление историками средневековых крестов.

[ + – ] На одной из надгробных плит изображен крест в виде колеса XIII века

"Нам действительно чрезвычайно повезло с кораблем, построенным во времена правления короля Англии Генриха III. Ведь ученым редко удается найти судно 750-летней давности", — рассказал морской археолог из Борнмутского университета Том Казинс.

Анализ годичных колец в корабельных бревнах показал, что это были ирландские дубы, срубленные между 1242-1265 годами. Сам корабль был построен по клинкерной технологии, из перекрывающихся деревянных досок.

[ + – ] Также в корпусе судна были обнаружены котел для приготовления пищи, ступки, глиняная посуда, чашки и миски

Что примечательно, это судно так хорошо сохранилось, что его груз из пурбекского камня остался полностью нетронутым. Особый тип камней, обнаруженных на борту корабля, был пурбекский мрамор. Они добывались со времен Древнего Рима и ценились строителями по всей Европе, однако ныне добыча пурбекского мрамора как декоративного строительного материала прекращена.

Также в корпусе судна были обнаружены котел для приготовления пищи, ступки, глиняная посуда, чашки, миски и две надгробные плиты из пурбекского мрамора, которые в свое время широко использовались на юге Англии, в Ирландии и по всему континенту.

[ + – ] Найденная учеными ступка

На одной из надгробных плит изображен крест в виде колеса XIII века, а на второй тамплиерский крест — прямой равносторонний крест с расширяющимися концами.

"Важно отметить, что до тех пор, пока пара надгробий не была обнаружена, считалось, что эти два креста не использовались в один и тот же период времени", — добавили ученые.

Напомним, что ранее в Британии обнаружили обломки королевского военного корабля "Глостер". Судно затонуло 6 мая 1682 года, перевозя будущего короля Англии Якова II. С тех пор о местонахождении корабля было неизвестно.