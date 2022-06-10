В Британии нашли обломки королевского военного корабля, затонувшего в 1682 году (фото)

Как отмечают ученые, открытие обещает коренным образом изменить понимание социальной, морской и политической истории XVII века.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В ходе недавнего исследования у берегов Норфолка в Великобритании ученые наткнулись на фрагменты одного из самых известных кораблей XVII века, пишет Independent.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Военный корабль "Глостер" затонул 6 мая 1682 года, перевозя будущего короля Англии Якова II. С тех пор о местонахождении судна было неизвестно, пока братья Джулиан и Линкольн Барнуэлл вместе со своим другом Джеймсом Литтлом не обнаружили его после четырехлетних поисков.

[ + – ] Братья Джулиан и Линкольн Барнуэл вместе со своим другом Джеймсом Литтлом обнаружили судно после четырехлетних поисков

Ученые назвали находку самым важным морским открытием со времен "Мэри Роуз". На весну 2023 года они уже запланировали выставку, на которой планируют представить находки с места крушения, в том числе колокол, который подтвердил подлинность корабля.

Часть команды, погибшей в результате кораблекрушения, специалистам уже известна, однако они хотят установить личности и других жертв и рассказать их истории.

[ + – ] Обнаруженный на судне колокол

"Эту находку можно считать самым значительным историческим морским открытием со времен подъема "Мэри Роуз" в 1982 году", — рассказали эксперты.

Они добавили, что открытие обещает коренным образом изменить понимание социальной, морской и политической истории XVII века. Это выдающийся пример подводного культурного наследия национального и международного значения.

"Из затонувшего корабля можно извлечь огромное количество полезной и интересной информации. Мы надеемся, что это открытие и раскрытые истории будут информировать и вдохновлять будущие поколения", — заявили братья Барнуэлл.

История судна

[ + – ] "Глостер" был введен в эксплуатацию в 1652 году

"Глостер" был введен в эксплуатацию в 1652 году и спущен на воду в 1654 году. В 1682 году его выбрали для перевозки Якова II, герцога Йоркского, в Эдинбург, который планировал забрать свою беременную жену и домочадцев. Цель состояла в том, чтобы вернуть их в Лондоне к рождению законного наследника мужского пола.

Корабль отплыл из Портсмута, а герцог и его свита присоединились к нему позже на яхте из Лондона. В 05:30 утра 6 мая корабль налетел на песчаную отмель и затонул в течение часа. Погибло от 130 до 250 человек.

Многие из жертв умерли из-за того, что герцог откладывал покидание корабля до последней минуты. Протокол того времени гласил, что люди не могут покинуть корабль до того, как это сделает королевская семья.

[ + – ] В 1688 году король Яков II был свергнут в результате Славной революции

Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, герцог обвинил штурмана и приказал немедленно его повесить. В итоге, тот был отдан под трибунал и заключен в тюрьму.

В 1685 году герцог стал королем Англии, а уже в 1688 году его свергли в результате Славной революции. Его место заняли его дочь Мария и ее мужем-голландец Вильгельм Оранский.

Напомним, что ранее в Колумбии морские археологи обнаружили обломки двух древних кораблей. Особый интерес для них представляло судно Сан-Хосе, которое эксперты прозвали "святым Граалем" испанских колониальных кораблекрушений. Другие обнаруженные находки включают золотые слитки, монеты, пушки и неповрежденный китайский столовый сервиз.