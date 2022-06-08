Полны сокровищ. В Колумбии нашли обломки двух древних кораблей (видео)

Среди найденных артефактов стоит выделить золотые слитки, монеты, пушки и неповрежденный китайский столовый сервиз.

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В ходе своего недавнего исследования у берегов Колумбии археологи обнаружили золотые монеты и другие сокровища, разбросанные вокруг двух кораблей, потерпевших кораблекрушение, предположительно около двух столетий назад, пишет CBS News.

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Из двух кораблей особенно выделяется "Сан-Хосе", который морские эксперты считают "святым Граалем" испанских колониальных кораблекрушений. Дистанционно управляемый аппарат достиг глубины 900 м под поверхностью океана, показав новые изображения обломков кораблекрушения.

На видео показан самый лучший на сегодняшний день вид сокровищ, находившихся на борту "Сан-Хосе", включая золотые слитки и монеты, пушки, изготовленные в Севилье в 1655 году, и неповрежденный китайский столовый сервиз.

Когда в 1708 году затонул корабль "Сан-Хосе", Колумбия была колонией Испании, и золото со всей Южной Америки, особенно современных Перу и Боливии, хранилось в форте прибрежного города Картахена.

[ + – ] Ученые также нашли золотые слитки и монеты, пушки и неповрежденный китайский столовый сервиз

Правительство Колумбии считает его "национальным достоянием" и хочет, чтобы он был выставлен в будущем музее, который будет построен в Картахене.

Давно ставший мечтой кладоискателей всего мира, галеон "Сан-Хосе" был потоплен британским флотом в ночь на 7 июня 1708 года у берегов Картахена. "Сан-Хосе" в то время перевозил золото, серебро и драгоценные камни, которые должны были быть доставлены из испанских колоний в Латинской Америке ко двору короля Филиппа V. Лишь немногие из 600 членов экипажа "Сан-Хозе" выжили после крушения.

[ + – ] Галеон "Сан-Хосе" был потоплен британским флотом в ночь на 7 июня 1708 года у берегов Картахена

Напомним, что ранее в Великобритании эксперты наткнулись на затонувший корабль с 10 тыс. бутылками спиртного. Но что удивило ученых больше чего, так это "морское чудище", которое "охраняло" артефакт. Как оказалось, этим существом был морской черт, длина которого составляла более 90 см.

А вот в марте морские археологи обнаружили судно L’Invincible. Среди прочих артефактов стоит выделить, шерстяную одежду, кожаную обувь, швабры, метлы и ведра. Все они выделялись необычайно хорошей сохранностью.