Повні скарбів. У Колумбії знайшли уламки двох стародавніх кораблів (відео)

Серед знайдених артефактів варто виділити золоті зливки, монети, гармати та неушкоджений китайський столовий сервіз.

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У процесі свого нещодавнього дослідження біля берегів Колумбії археологи знайшли золоті монети й інші скарби, розкидані навколо двох кораблів, які зазнали аварії корабля, імовірно майже два століття тому, пише CBS News.

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З двох кораблів особливо виділяється "Сан-Хосе", який морські експерти вважають "святим Граалем" іспанських колоніальних аварій корабля. Дистанційно керований апарат досяг глибини 900 м під поверхнею океану, показавши нові зображення уламків аварії корабля.

На відео показаний найкращий на сьогодні вид скарбів, що знаходилися на борту "Сан-Хосе", враховуючи золоті зливки та монети, гармати, виготовлені в Севільї у 1655 році, та неушкоджений китайський столовий сервіз.

Коли в 1708 році затонув корабель "Сан-Хосе", Колумбія була колонією Іспанії, і золото з усієї Південної Америки, особливо сучасних Перу та Болівії, зберігалося у форті прибережного міста Картахена.

[ + – ] Учені також знайшли золоті зливки та монети, гармати та неушкоджений китайський столовий сервіз

Уряд Колумбії вважає його "національним надбанням" і хоче, щоб його виставили в майбутньому музеї, який буде побудований в Картахені.

Галеон "Сан-Хосе", який давно став мрією шукачів скарбів усього світу, був потоплений британським флотом у ніч на 7 червня 1708 року біля берегів Картахена. "Сан-Хосе" в той час перевозив золото, срібло та дорогоцінне каміння, яке повинні були бути доставлені з іспанських колоній у Латинській Америці до двору короля Філіпа V. Лише деякі із 600 членів екіпажу "Сан-Хозе" вижили після кораблетрощі.

[ + – ] Галеон "Сан-Хосе" був потоплений британським флотом у ніч проти 7 червня 1708 року біля берегів Картахена

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії експерти натрапили на затонулий корабель з 10 тис. пляшками спиртного. Але що здивувало вчених більше, так це "морське чудовисько", яке "охороняло" артефакт. Як з'ясувалося, цією істотою був морський чорт, довжина якого становила понад 90 см.

А ось у березні морські археологи виявили судно L'Invincible. Серед інших артефактів варто виділити вовняний одяг, шкіряне взуття, швабри, мітли та відра. Усі вони виділялися надзвичайно гарною збереженістю.