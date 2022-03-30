Забутий на 260 років скарб: у Британії знайшли відомий затонулий корабель (фото)

Крім судна вченим вдалося знайти й деякі артефакти, включаючи вовняний одяг, шкіряне взуття, швабри, мітли та відра. Всі вони надзвичайно добре збереглися.

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Під час своїх недавніх розкопок неподалік узбережжя Портсмута вчені знайшли затонулий корабель HMS Invincible, за іронією долі вкрадений у французів. Але що здивувало експертів найбільше, так це дивовижна схоронність судна, пише Express.

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Історія корабля

L"Invincible, як його називали французи, побудували в Рошфорі в 1744 році, його захопили британці через 3 роки в битві при мисі Фіністерре. Королівський флот негайно відправив його на знамениту військово-морську корабельню "Портсмута", де його обміряли згори до низу. Invincible мав дві довгі палуби з широко розставленими гарматними портами, але виділяло його найбільше те, що він був швидшим і ніс більше гармат, ніж будь-який британський корабель.

[ + – ] Invincible мав дві довгі палуби з широко розставленими гарматними портами, але виділяло його найбільше те, що він був швидшим і ніс більше гармат, ніж будь-який британський корабель.

Invincible став зразком для майбутніх британських кораблів, і до того часу, коли адмірал Нельсон вирушив на Трафальгарську битву у 1805 році, 16 з 27 кораблів його флоту були нащадками Invincible. Однак у 1758 році судно зазнало аварії, коли сіло на мілину. Екіпаж кілька днів намагався виправити ситуацію, але зрештою зазнав невдачі, змирившись із поразкою і зробивши все можливе, щоб урятувати хоч щось цінне.

У травні 1979 року рибалка біля узбережжя Гемпшир зачепився своїми сітями за щось, а повернувшись за кілька тижнів, зрозумів, що це був Invincible, всього за 5 км від Портсмута.

Виявлення судна

[ + – ] Довжина Invincible складала 52 м, а його уламки зараз розкидані на площі, що дорівнює половині футбольного поля.

Розкопки почалися ще у вісімдесятих роках минулого століття, а з 2017 до 2019 року сюди прибула команда на чолі з морським археологом Ден Паско, яка здійснила понад 1000 занурень у Соленті. Довжина Invincible складала 52 м, а його уламки зараз розкидані на площі, що дорівнює половині футбольного поля.

"Корабель так добре зберігся, що ви легко можете уявити собі моряків, що йдуть палубою", — зазначили вчені.

[ + – ] Серед знахідок морські археологи виявили абсолютно неушкоджений вовняний одяг та шкіряне взуття, а також безліч інших речей.

Invincible став забутим національним скарбом, що пролежав на морському дні Соленти 260 років. Корабель загрузнув у мулі, який лежить під шарами піску, що зміщуються. Мул містить дуже мало кисню, тому бактерії, що зазвичай спричиняють гниття, не можуть вижити. Саме тому багато артефактів, знайдених на Invincible, так добре збереглися.

Серед знахідок морські археологи виявили абсолютно неушкоджений вовняний одяг та шкіряне взуття, а також безліч інших речей. Проте не всі знайдені артефакти були в такому дивовижному стані. Так, наприклад, швабри, мітли та відро вже мали кілька пошкоджень.

[ + – ] Як зазначають вчені, виявлені знахідки підтверджують той факт, що екіпаж був дуже організований та дисциплінований.

Як зазначають вчені, виявлені знахідки підтверджують той факт, що екіпаж був дуже організований і дисциплінований, а життя на борту не таким вже й жахливим.

Нагадаємо, що раніше дослідники знайшли в Мексиканській затоці уламки китобійного судна "Індустрія", вік якого становить 207 років. Затонулий корабель проливає світло на життя африканських і корінних американських моряків, а також на труднощі, через які вони проходили на морі й на суші.