Вчені розгадали таємницю китобійного судна, яке затонуло 207 років тому (фото)

Затонулий корабель допоможе більше дізнатися про життя африканських і корінних американських моряків, а також про проблеми, з якими вони стикалися на морі й на суші.

Уламки китобійного судна під назвою "Індустрія" нещодавно виявили на глибині 1,8 км під поверхнею Мексиканської затоки, вони можуть пролити світло на історію його різноманітного екіпажу, пише Mass Live.

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Вік корабля становить 207 років, він затонув 26 травня 1836 після того, як шторм зламав щогли й пробив діру в корпусі. Корабель побудували в 1815 році у Вестпорті, штат Массачусетс, і протягом 20 років використовували для полювання на китів через Атлантичний океан, у Карибському басейні та в Мексиканській затоці.

Як зазначають вчені, це єдине китобійне судно, яке загубилося в Мексиканській затоці з 214 китобійних експедицій у період з 1780 до 1870-х років.

[ + – ] Виявлені артефакти допомогли вченим підтвердити, що уламки корабля є залишками "Індустрії"

Дослідники підтвердили належність затонулого корабля до втраченої "Індустрії" завдяки таким предметам на затонулому судні, як чайники, які використовували для переробки китового жиру в масло, а також відсутності залишків промислу, оскільки більшу частину вантажу судна врятували до його затоплення, включаючи 36 000 л китового жиру.

Завдяки дослідженню бібліотекаря Робіна Вінтерса, вчені дізналися й долю екіпажу "Індустрії". Як виявилося, команду врятувало китобійне судно "Елізабет", після чого члени екіпажу щасливо повернулися до Вестпорту.

Багато екіпажів китобійної промисловості на той час складалися з нащадків поневолених африканців, корінних американців та багаторасових людей, які були основними членами екіпажів та офіцерів.

Як зазначив Джеймс Дельгадо, доктор філософії та старший віцепрезидент компанії SEARCH Inc., якби темношкірі члени екіпажу, які перебували на борту, зійшли на берег штату Міссісіпі, їх посадили б у в'язницю через їхню расову приналежність і могли б продати в рабство. Тоді південні рабовласники відчували загрозу з боку екіпажів китобійних суден зі змішаними расами, що прибувають у південні порти, оскільки всі члени команди були вільними та працювали разом за однакову оплату.

[ + – ] Місце аварії судна

"Історія темношкірих та індіанців — це американська історія, а виявлення "Індустрії" є важливим нагадуванням про їхній величезний внесок у нашу країну", — підсумував заступник міністра торгівлі США Дон Грейвс.

Грейвс також додав, що затонуле судно допоможе дослідникам дізнатися більше про життя моряків, а також про проблеми, з якими вони стикалися на морі й на суші.

Нагадаємо, що раніше вченим вдалося знайти корабель легендарного дослідника Антарктики Ернеста Шеклтона. "Ендьюранс" досить добре зберігся, а на його кормі навіть можна прочитати назву судна.