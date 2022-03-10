Вчені знайшли корабель легендарного дослідника Антарктики Ернеста Шеклтона (фото)

Судно знайшли в хорошому стані, на ньому навіть можна побачити назву самого корабля "Ендюранс".

Уламки експедиційного судна Ернеста Шеклтона "Ендюранс", який започаткував одну з найчудовіших історій людства про виживання, знайшли в напрочуд хорошому стані, враховуючи, через що йому довелося пройти, пише IFLS.

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Через 100 років після смерті англо-ірландського дослідника Антарктики Ернеста Шеклтона, експедиція Ендюранс 2022 року з пошуку втраченого судна, знайшла корабель, зберігши його на неймовірно докладних фотографіях.

[ + – ] Уламки судна знайшли в напрочуд хорошому стані

У 1914 році на борту Ендюранс стартувала наукова експедиція для перетину Антарктики. На жаль, час вибрали невдало, і в жовтні сильний напір льодів спричинив руйнування дерев'яної конструкції та утворення пробоїни. А вже 1915 року корабель був повільно розчавлений і затонув.

Після невдалих спроб витягнути рятувальні шлюпки на відкриту воду екіпаж з 27 людей дочекався, поки лід розтане, перш ніж відплисти й вирушити до безлюдного острова Елефант (також острів Мордвінова). Шеклтон і ще п'ятеро людей вирушили на найкращій з рятувальних шлюпок за 1300 км до Південної Джорджії, де отримали допомогу для порятунку решти екіпажу.

[ + – ] Знайти "Ендюранс" було так важко не лише через глибину води, а й тому, що лід, який його роздавив, був рухливим і переніс корабель на велику відстань

Всі члени експедиції змогли вижити, що було великим дивом з огляду на те, що Перша світова війна була в самому розпалі й завадила відправленню рятувальної місії. Проте історія епічного оповідання про виживання викликала інтерес до експедиції, надихаючи на пошуки затонулого корабля.

Тепер ці пошуки увінчалися успіхом, і Фонд морської спадщини Фолклендських островів оголосив, що судно знайшли на глибині 3000 м у морі Венделла. Знайти "Ендюранс" було так важко не тільки через глибину, а й тому, що лід, який його роздавив, був рухливим і переніс корабель на велику відстань.

[ + – ] Полярний дослідник Ернест Шеклтон на борту "Ендюранс"

Обчислити, наскільки далеко крига віднесла судно до того, як корабель затонув, було непросто. Також було досить важко переміщатися та ухилятися від морського льоду, що змусило попередніх дослідників відмовитися від спроби знайти судно, що затонуло.

Керівник проєкту Ендюранс 2022 полярний географ Джон Ширс назвав це найскладнішим у світі пошуком місця аварії корабля. Однак уламки корабля знайшли — лише за 6 км від місця, де порятунок судна став неможливим.

[ + – ] Експедиція з пошуку уламків "Ендюранс"

"Дивно, але ми знайшли судно в блискучому стані. Ви навіть можете побачити напис "Ендюранс", вигнутий дугою поперек корми. Щобільше, нам вдалося провести важливі наукові дослідження у тій частині світу, яка безпосередньо впливає на глобальний клімат та навколишнє середовище", — підсумував Ширс.