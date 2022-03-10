Ученые нашли корабль легендарного исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона (фото)

Судно было найдено в хорошем состоянии, на нем даже можно увидеть название самого корабля "Эндьюранс".

Обломки экспедиционного судна Эрнеста Шеклтона "Эндьюранс", который положил начало одной из самых замечательных историй человечества о выживании, были найдены в удивительно хорошем состоянии, учитывая, через что ему пришлось пройти, пишет IFLS.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Спустя 100 лет после смерти англо-ирландского исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона, экспедиция Эндьюранс 2022 по поиску потерянного судна, обнаружила корабль, запечатлев его на невероятно подробных фотографиях.

[ + – ] Обломки судна были найдены в удивительно хорошем состоянии

В 1914 году на борту "Эндьюранс" стартовала научная экспедиция для пересечения Антарктики. К сожалению, время было выбрано неудачно и в октябре сильный напор льдов привел к разрушению деревянной конструкции и образованию пробоины. А уже в 1915 году корабль был медленно раздавлен и затонул.

После неудачных попыток вытащить спасательные шлюпки на открытую воду экипаж из 27 человек дождался, пока лед растает, прежде чем отплыть и отправиться к необитаемому острову Элефант (также остров Мордвинова). Шеклтон и еще пятеро человек отправились на лучшей из спасательных шлюпок за 1300 км в Южную Джорджию, где получили помощь для спасения остальной части экипажа.

[ + – ] Найти "Эндьюранс" было так трудно не только из-за глубины воды, но и потому, что лед, который его раздавил, был подвижным и пронес корабль на большое расстояние

Все члены экспедиции смогли выжить, что было большим чудом, учитывая, что Первая мировая война была в самом разгаре и помешала отправке спасательной миссии. Однако история эпического рассказа о выживании вызвала интерес к экспедиции, вдохновляя на поиски затонувшего корабля.

Теперь же эти поиски увенчались успехом и Фонд морского наследия Фолклендских островов объявил, что судно было найдено на глубине 3000 м в море Уэдделла. Найти "Эндьюранс" было так трудно не только из-за глубины, но и потому, что лед, который его раздавил, был подвижным и пронес корабль на большое расстояние.

[ + – ] Полярный исследователь Эрнест Шеклтон на борту "Эндьюранс"

Вычислить, насколько далеко лед отнес судно до того, как корабль затонул, было непросто. Также было достаточно трудно перемещаться и уклоняться от морского льда, что заставило предыдущих исследователей отказаться от попытки найти затонувшее судно.

Руководитель проекта Эндьюранс 2022 полярный географ Джон Ширс назвал это самым сложным в мире поиском места кораблекрушения. Однако в итоге обломки корабля были найдены — всего в 6 км от места, где спасение судна стало невозможным.

[ + – ] Экспедиция по поиску обломков "Эндьюранс"

"Удивительно, но мы нашли судно в блестящем состоянии. Вы даже можете увидеть надпись "Эндьюранс", выгнутую дугой поперек кормы. Более того, нам удалось провести важные научные исследования в той части мира, которая непосредственно влияет на глобальный климат и окружающую среду", — заключил Ширс.