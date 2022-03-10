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Ученые нашли корабль легендарного исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона (фото)

Юлия Чайка
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судно, вода, надпись, фото
Надпись "Эндьюранс" на корме корабля

Судно было найдено в хорошем состоянии, на нем даже можно увидеть название самого корабля "Эндьюранс".

Обломки экспедиционного судна Эрнеста Шеклтона "Эндьюранс", который положил начало одной из самых замечательных историй человечества о выживании, были найдены в удивительно хорошем состоянии, учитывая, через что ему пришлось пройти, пишет IFLS.

Спустя 100 лет после смерти англо-ирландского исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона, экспедиция Эндьюранс 2022 по поиску потерянного судна, обнаружила корабль, запечатлев его на невероятно подробных фотографиях.

обломки судна, вода, фото
Обломки судна были найдены в удивительно хорошем состоянии

В 1914 году на борту "Эндьюранс" стартовала научная экспедиция для пересечения Антарктики. К сожалению, время было выбрано неудачно и в октябре сильный напор льдов привел к разрушению деревянной конструкции и образованию пробоины. А уже в 1915 году корабль был медленно раздавлен и затонул.

После неудачных попыток вытащить спасательные шлюпки на открытую воду экипаж из 27 человек дождался, пока лед растает, прежде чем отплыть и отправиться к необитаемому острову Элефант (также остров Мордвинова). Шеклтон и еще пятеро человек отправились на лучшей из спасательных шлюпок за 1300 км в Южную Джорджию, где получили помощь для спасения остальной части экипажа.

корабль "Эндьюранс", вода, фото
Найти "Эндьюранс" было так трудно не только из-за глубины воды, но и потому, что лед, который его раздавил, был подвижным и пронес корабль на большое расстояние

Все члены экспедиции смогли выжить, что было большим чудом, учитывая, что Первая мировая война была в самом разгаре и помешала отправке спасательной миссии. Однако история эпического рассказа о выживании вызвала интерес к экспедиции, вдохновляя на поиски затонувшего корабля.

Теперь же эти поиски увенчались успехом и Фонд морского наследия Фолклендских островов объявил, что судно было найдено на глубине 3000 м в море Уэдделла. Найти "Эндьюранс" было так трудно не только из-за глубины, но и потому, что лед, который его раздавил, был подвижным и пронес корабль на большое расстояние.

Эрнест Шеклтон, борт корабля, фото
Полярный исследователь Эрнест Шеклтон на борту "Эндьюранс"

Вычислить, насколько далеко лед отнес судно до того, как корабль затонул, было непросто. Также было достаточно трудно перемещаться и уклоняться от морского льда, что заставило предыдущих исследователей отказаться от попытки найти затонувшее судно.

Руководитель проекта Эндьюранс 2022 полярный географ Джон Ширс назвал это самым сложным в мире поиском места кораблекрушения. Однако в итоге обломки корабля были найдены — всего в 6 км от места, где спасение судна стало невозможным.

Экспедиция, корабль, лед, фото
Экспедиция по поиску обломков "Эндьюранс"

"Удивительно, но мы нашли судно в блестящем состоянии. Вы даже можете увидеть надпись "Эндьюранс", выгнутую дугой поперек кормы. Более того, нам удалось провести важные научные исследования в той части мира, которая непосредственно влияет на глобальный климат и окружающую среду", — заключил Ширс.