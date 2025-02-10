На Земле не осталось нетронутого места: опасные частицы обнаружили в самых отдаленных местах

В новом исследовании ученые обнаружили микропластик в самых отдаленных районах Антарктиды, обнаружив, что на планете не осталось нетронутого места.

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Более 150 лет назад люди создали пластик и с тех пор он буквально заполонил весь мир: крохотные частицы пластика уже были обнаружены учеными в воде, почве, воздухе и даже наших телах. В новом исследовании ученые обнаружили, что ни одно место на Земле, по сути, не осталось нетронутым: пластик буквально заполонил всю планету, пишет Daily Mail.

Исследователи из Британской антарктической службы обнаружили микропластик в снегу около некоторых лагерей в глубине Антарктиды. Отметим, что это первый раз в истории, когда микропластик обнаружили в столь отдаленных местах.

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По словам эколога-океаниста из Британской антарктической службы, доктора Карла Манно, изначальный анализ предполагает, что микропластик поступил из местных источников. Предполагается, что это может быть верхняя одежда, веревки и флаги, используемые учеными для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него. К сожалению, последствия присутствия микропластика в этой замерзшей пустыне остаются неясными.

По словам соавтора исследования, доктора Кирсти Джонс-Уильямс, несмотря на строгие правила ввоза материалов в Антарктику, результаты нового анализа ученых показывают, что наличие микропластикового загрязнения даже в отдаленных и строго контролируемых регионах Земли. Это подчеркивает всепроникающую природу пластикового загрязнения, демонстрируя, что "нигде на Земле нет по-настоящему нетронутого места".

В ходе исследования ученые проанализировали образцы, собранные в трех полевых лагерях на ледниках Юнион и Шанц — отдаленные районы на Южном полюсе. Предыдущие исследования основывались на том, что ученые вручную отбирали частицы и волокна из образцов для анализа. Но в новой рабе ученые использовали более новую технологию, включающую плавление снега через фильтрованную бумагу и сканирование его с более высоким разрешением.

Результаты анализа ученых показывают микропластик в концентрациях от 73 до 3099 частиц на литр снега. Причем около 90% всех частицы пластика были менее 50 микрометров. Теперь ученые считают, что предыдущие работы коллег, вероятно, могли попросту недооценить масштабы пластикового загрязнения. Результаты также указывают на то, что содержание микропластика в собранных образцах в действительности в 100 раз выше, чем предполагалось ранее.

Соавтор исследования, доктор Эмили Роулендс также отмечает, благодаря новым технологиям, ученые теперь могут анализировать микропластик гораздо меньшего размера, чем раньше. На всех трех участках исследователи выявили несколько распространенных типов пластика, включая полиамид (используется в текстиле), полиэтилентерефиталат (встречается в бутылках и упаковке), полиэтилен и синтетический каучук.

Хотя исследователи полагают, что микропластик поступает из местных источников, они признают, что для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые озвучили реальные масштабы загрязнения микропластиком.