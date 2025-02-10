На Землі не залишилося незайманого місця: небезпечні частинки виявили у найвіддаленіших місцях

У новому дослідженні вчені виявили мікропластик у найвіддаленіших районах Антарктиди, виявивши, що на планеті не залишилося незайманого місця.

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Понад 150 років тому люди створили пластик і відтоді він буквально заполонив увесь світ: крихітні частинки пластику вже були виявлені вченими у воді, ґрунті, повітрі та навіть наших тілах. У новому дослідженні вчені виявили, що жодне місце на Землі, по суті, не залишилося недоторканим: пластик буквально заполонив усю планету, пише Daily Mail.

Дослідники з Британської антарктичної служби виявили мікропластик у снігу біля деяких таборів у глибині Антарктиди. Зазначимо, що це перший раз в історії, коли мікропластик виявили в таких віддалених місцях.

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За словами еколога-океаніста з Британської антарктичної служби, доктора Карла Манно, початковий аналіз припускає, що мікропластик надійшов із місцевих джерел. Припускають, що це може бути верхній одяг, мотузки й прапори, які вчені використовують для позначення безпечних маршрутів у таборі й навколо нього. На жаль, наслідки присутності мікропластику в цій замерзлій пустелі залишаються незрозумілими.

За словами співавтора дослідження, доктора Кірсті Джонс-Вільямс, попри суворі правила ввезення матеріалів в Антарктику, результати нового аналізу вчених свідчать про наявність мікропластикового забруднення навіть у віддалених і суворо контрольованих регіонах Землі. Це підкреслює всепроникну природу пластикового забруднення, демонструючи, що "ніде на Землі немає по-справжньому незайманого місця".

Під час дослідження вчені проаналізували зразки, зібрані в трьох польових таборах на льодовиках Юніон і Шанц — віддалені райони на Південному полюсі. Попередні дослідження ґрунтувалися на тому, що вчені вручну відбирали частинки та волокна зі зразків для аналізу. Але в новій рабі вчені використовували новішу технологію, що включає плавлення снігу через фільтрований папір і сканування його з вищою роздільною здатністю.

Результати аналізу вчених показують мікропластик у концентраціях від 73 до 3099 частинок на літр снігу. Причому близько 90% всіх частинки пластику були менш як 50 мікрометрів. Тепер учені вважають, що попередні роботи колег, ймовірно, могли просто недооцінити масштаби пластикового забруднення. Результати також вказують на те, що вміст мікропластику в зібраних зразках насправді в 100 разів вищий, ніж передбачалося раніше.

Співавтор дослідження, доктор Емілі Роулендс також зазначає, що завдяки новим технологіям, вчені тепер можуть аналізувати мікропластик набагато меншого розміру, ніж раніше. На всіх трьох ділянках дослідники виявили кілька поширених типів пластику, включно з поліамідом (використовується в текстилі), поліетилентерефіталатом (трапляється в пляшках і упаковці), поліетиленом і синтетичним каучуком.

Хоча дослідники вважають, що мікропластик надходить із місцевих джерел, вони визнають, що для підтвердження цього необхідні додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені озвучили реальні масштаби забруднення мікропластиком.