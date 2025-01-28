Катастрофа внутри головного мозга: ученые впервые проследили движение микропластика так далеко

Ученые впервые в истории визуально отследили движение микропластика по кровеносным сосудам — то, что они увидели, напоминало "автокатастрофу".

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С тех пор как люди впервые изготовили пластик прошло более 150 лет и за это время он успел заполонить планету и стать одним из наиболее масштабных загрязнителей Земли. Предыдущие исследования уже показали, что крохотные частицы пластика ранее уже были обнаружены в воде, воздухе, почве и даже телах жилых организмов, пишет Poplar Science.

Данные исследований уже показали, что синтетические крохотные частицы не полезны для нас, однако медицинское сообщество все еще не уверено, как именно пластик влияет на здоровье животных, людей и экосистем в целом. В то же время в новом исследовании экспертам впервые удалось визуально отследить движение микропластика по кровеносным сосудам мозга у мышей. Результаты исследования четко показывают, что скопление микропластика в мозге мышей напоминают микроскопическую "автокатастрофу".

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В новом исследовании, проведенном командой из Пекинского университета в Пекине, ученые обнаружили данные, расширяющие существующие исследования, демонстрирующие потенциальную нейротоксичность микропластика. Уже известно. Что нанопластик способен нарушать гематоэнцефалический барьер, однако то, как он вызывает нарушения функций мозга, все еще остается неясным.

В ходе исследования команда использовала метод флуоресцентной визуализации, также известный как двухфотонная микроскопия. Это позволило ученым получить более четкое представление проглоченного микропластика в режиме реального времени.

Авторы исследования создали небольшое прозрачное окно в черепе лабораторных мышей. Далее они использовали инструмент для введения испытуемым воды с крошечными сферами флуоресцентного полистирола. Предыдущие исследования зафиксировали приблизительно 12 нанограмм микропластика на миллилитр крови у людей, поэтому исследователи приблизительно определили пропорциональное количество полистирола для доставки мышам. Отметим, что именно полистирол считается одним из самых распространенных видов пластика, содержащегося в игрушках, упаковке и бытовой технике.

Далее команда наблюдала за тем, что происходить в мозге мышей. Примерно через три часа светящиеся клетки начали появляться в кровеносных сосудах мозга — исследователи обнаружили, что это была комбинация нейтрофилов и фагоцитов, двух клеток иммунной системы, ответственных за поедание вредных инородных объектов.

В кровеносных сосудах мозга мышей были обнаружены крошечные кусочки пластика Фото: Nature

Предполагается, что некоторые наночастицы пластика, вероятно, застряли во множестве изгибов крохотных кровеносных сосудов вокруг коры головного мозга. Но большинство клеток, по слова соавтора исследования, биомедицинского исследователя Пекинского университета Хайрэна Хуана, скапливались "как при автокатастрофе".

В конечном итоге эти скопления напоминали тромбы, минимизируя приток крови к мозгу животных в течение нескольких дней или недель. Хотя некоторые из этих концентраций клеток микропластика со временем исчезали, другие все еще были различимы даже через четыре недели.

Авторы исследования также предупреждают, что пока преждевременно напрямую применять этот механизм к системам исследований человека. Дело в том, что люди и мыши обладают разными иммунной, коагуляционной, цереброваскулярной и сердечно-сосудистой системами, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, как крохотные частицы пластика проникают в мозг человека и влияют на него.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как микропластик засоряет наш организм.