Американец нашел "Корабль золота" и сел в тюрьму на 10 лет: он спрятал 500 золотых монет (видео)

Охотник за сокровищами нашел затонувший корабль, который пошел ко дну в 1857 году с 21 тонной золотых самородков и монет.

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Глубоководный охотник за сокровищами и ученый Томми Грегори Томпсон может вскоре выйти на свободу. Исследователь попал в тюрьму после того, как отказался раскрывать местонахождение 500 золотых монет, которые он нашел на легендарном "Корабле золота", пишет IFLScience.

Судно SS Central America затонуло в 1857 году во время урагана, когда перевозило пассажиров из Калифорнии в Нью-Йорк. Также на борту судна находился драгоценный груз: 21 тонна золотых самородков и монет от старателей. Золото предназначалось для поддержки банков в Нью-Йорке, но кораблекрушение поспособствовало финансовой панике 1857 года.

На протяжении многих десятилетий охотники за сокровищами искали затонувший корабль, пока команда под руководством Томпсона не выследила его в 1988 году. Они первые просканировали дно с помощью сонара и сорвали большой куш.

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Часть золота на борту затонувшего корабля находилась в видео 500 отчеканенных монет, стоимость которых составляла 2,5 млн долларов. Именно эти монеты пропали бесследно, а Томпсон сел из-за этого в тюрьму в 2015 году.

Слушание по делу Томпсона проходило в 2012 году, но он не явился в суд, в итоге, маршалы США нашли беглеца во Флориде в 2015 году. Охотнику за сокровищами было предъявлено обвинение в неуважении к суду после того, как отказался сотрудничать с властями и рассказать, где находятся монеты.

Кроме этого суд обязал Томпсона заплатить штраф в размере 1 тыс. долларов за каждый день своего пребывания в тюрьме, что составило 3 335 000 долларов. Эта сумма уже превысила предполагаемую стоимость пропавших монет. Также на исследователя подали иск инвесторы, которые финансировали поиски судна SS Central America.

За обвинения в неуважении к суду в США обычно ограничиваются 18 месяцами заключения, но в 2019 году суд отклонил апелляцию Томпсона, который все еще не рассказал о местонахождении монет, чем нарушил условия соглашения о признании вины.

После 10 лет заключения Томпсона, судья прекратил гражданское обвинение. Но вряд ли охотника за сокровищами освободят немедленно. Судья назначил 72-летнему мужчине 2-летний срок по сопутствующему обвинению в уголовном неуважении к суду.

Томпсон продолжает молчать о том, где могут находится золотые монеты, хотя ранее он утверждал, что они переданы в траст в Белизе. Пока охотник за сокровищами остается в тюрьме, хотя судья считает, что еще больший тюремный срок вряд ли заставит мужчину заговорить.

Напомним, в Польше нашли клад стоимостью полмиллиона злотых. Польские поисковики обнаружили клад монет, который уже признали одной из важнейших археологических находок страны.