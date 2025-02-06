Американець знайшов "Корабель золота" і сів у в'язницю на 10 років: він сховав 500 золотих монет (відео)

Мисливець за скарбами знайшов затонулий корабель, який пішов на дно 1857 року з 21 тонною золотих самородків і монет.

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Глибоководний мисливець за скарбами та вчений Томмі Грегорі Томпсон може незабаром вийти на свободу. Дослідник потрапив до в'язниці після того, як відмовився розкривати місцезнаходження 500 золотих монет, які він знайшов на легендарному "Кораблі золота", пише IFLScience.

Судно SS Central America затонуло 1857 року під час урагану, коли перевозило пасажирів із Каліфорнії до Нью-Йорка. Також на борту судна перебував дорогоцінний вантаж: 21 тонна золотих самородків і монет від старателів. Золото призначалося для підтримки банків у Нью-Йорку, але корабельна аварія посприяла фінансовій паніці 1857 року.

Протягом багатьох десятиліть мисливці за скарбами шукали затонулий корабель, доки команда під керівництвом Томпсона не вистежила його 1988 року. Вони перші просканували дно за допомогою сонара і зірвали великий куш.

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Частина золота на борту затонулого корабля містилася у відео 500 викарбуваних монет, вартість яких становила 2,5 млн доларів. Саме ці монети зникли безвісти, а Томпсон сів через це до в'язниці 2015 року.

Слухання у справі Томпсона проходило у 2012 році, але він не з'явився до суду, у підсумку, маршали США знайшли втікача у Флориді у 2015 році. Мисливцеві за скарбами висунули обвинувачення в неповазі до суду після того, як він відмовився співпрацювати з владою і розповісти, де розташовані монети.

Крім цього суд зобов'язав Томпсона заплатити штраф у розмірі 1 тис. доларів за кожен день свого перебування у в'язниці, що склало 3 335 000 доларів. Ця сума вже перевищила передбачувану вартість зниклих монет. Також на дослідника подали позов інвестори, які фінансували пошуки судна SS Central America.

За звинувачення в неповазі до суду в США зазвичай обмежуються 18 місяцями ув'язнення, але у 2019 році суд відхилив апеляцію Томпсона, який все ще не розповів про місцезнаходження монет, чим порушив умови угоди про визнання провини.

Після 10 років ув'язнення Томпсона, суддя припинив цивільне обвинувачення. Але навряд чи мисливця за скарбами звільнять негайно. Суддя призначив 72-річному чоловікові 2-річний термін за супутнім обвинуваченням у кримінальній неповазі до суду.

Томпсон продовжує мовчати про те, де можуть перебувати золоті монети, хоча раніше він стверджував, що вони передані в траст у Белізі. Поки що мисливець за скарбами залишається у в'язниці, хоча суддя вважає, що ще більший тюремний термін навряд чи змусить чоловіка заговорити.

Нагадаємо, у Польщі знайшли скарб вартістю півмільйона злотих. Польські пошуковці виявили скарб монет, який уже визнали однією з найважливіших археологічних знахідок країни.