"Никто этого не замечает": пассажир показал реальность ночных круизов (видео)

Один из пользователей соцсетей показал, насколько пугающе темным становится море после наступления ночи. Многие люди признались, что теперь боятся путешествовать на круизных лайнерах.

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Для многих людей круизы — это идеальный отдых: одни мечтают отправиться в плавание, а другие ежегодно наслаждаются путешествиями на роскошных лайнерах. Однако недавнее видео, опубликованное на YouTube, заставило многих иначе взглянуть на ночные круизы.

Один из пользователей соцсетей показал, насколько пугающе темным становится море после наступления ночи. В коротком ролике, опубликованном на YouTube-канале @planetcruise, сначала можно увидеть уютную каюту корабля. Однако при выходе на балкон все внезапно исчезает — за бортом видно лишь кромешную тьму.

Камера медленно двигается из стороны в сторону, улавливая лишь слабые огни с верхней палубы и едва заметные очертания соседнего балкона. Ни волн, ни горизонта, ни даже намека на присутствие воды под огромным кораблем — только пугающая чернота.

Видео вызвало бурное обсуждение в сети. Многие комментаторы признались, что теперь боятся путешествовать на круизных лайнерах. Один из пользователей написал: "Представьте, что вы падаете за борт ночью, никто этого не замечает, а корабль просто уплывает…" Другой добавил: "Вы не сможете заплатить мне столько, чтобы я решился на круиз".

Однако нашлись и те, кого видео не испугало.

"Я был на 20-й палубе, и там просто огромный экран и танцующие люди. Потрясающий опыт", — написал один из пользователей.

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