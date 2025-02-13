Байкер из кровати и скотча создал мотоцикл, который ездит по воде (видео)

Фло Сухайль создал конструкцию с нуля, поскольку подобных чертежей не было в открытом доступе. Чтобы защитить мотоцикл от проникновения воды, он применил доступные материалы, такие как силикон и клейкую ленту.

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Байкер Фло Сухайль из Франции, переехавший в Австралию, воплотил в жизнь свою уникальную идею: он самостоятельно разработал мотоцикл, способный передвигаться по воде. Причем, инженерного опыта у него не было. Об этом пишет What’s The Jam.

Мужчина, известный своим образом пирата Джека Воробья, решил создать водный мотоцикл после просмотра видео в интернете. Несмотря на отсутствие знаний в механике, он с головой окунулся в проект и нашел нестандартные решения для его реализации.

По словам Фло, ему пришлось полностью разрабатывать конструкцию самостоятельно, так как готовых чертежей такого устройства не существовало. Для защиты транспортного средства от воды он использовал подручные материалы, включая клейкую ленту и силикон. Опыт владения обычными мотоциклами помог ему, например, с выбором фильтра, препятствующего попаданию воды в двигатель.

В процессе работы Фло использовал неожиданные компоненты – от автомобильных деталей до основания кровати Фото: France 3

В процессе работы Фло использовал неожиданные компоненты – от автомобильных деталей до основания кровати. Чтобы лучше разбираться в механике, ему пришлось изучить промышленное обслуживание и ремонт мотоциклов. На этом пути он допустил немало ошибок и сломал несколько дорогостоящих деталей.

Особое внимание в проекте было уделено шинам. Для успешного передвижения по воде он заказал специальные дождевые покрышки из США стоимостью 1300 долларов за штуку.

Создание мотоцикла заняло у Фло около года, при этом он работал над проектом по 13 часов в день. Из-за травмы лодыжки он на месяц прерывал работу, а нехватка средств заставила его сдавать на переработку бутылки и банки, чтобы купить еду.

Издание отмечает, что хотя на данный момент у Фло нет планов по серийному выпуску своего изобретения, его история уже вдохновила тысячи людей в социальных сетях.

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Также стало известно, что мужчина строит крошечные домики для бездомных. Элвис Саммерс начал свой проект в 2015 году после знакомства с бездомной женщиной по имени Смоки, которая спала на улице перед его окнами. Всего мужчина возвел около сотки небольших домиков.