Байкер із ліжка та скотчу створив мотоцикл, який їздить по воді (відео)

Фло Сухайль створив конструкцію з нуля, оскільки подібних креслень не було у відкритому доступі. Щоб захистити мотоцикл від проникнення води, він застосував доступні матеріали, такі як силікон і клейку стрічку.

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Байкер Фло Сухайль із Франції, який переїхав до Австралії, втілив у життя свою унікальну ідею: він самостійно розробив мотоцикл, здатний пересуватися по воді. Причому, інженерного досвіду у нього не було. Про це пише What's The Jam.

Чоловік, відомий своїм образом пірата Джека Горобця, вирішив створити водний мотоцикл після перегляду відео в інтернеті. Попри відсутність знань у механіці, він з головою занурився в проєкт і знайшов нестандартні рішення для його реалізації.

За словами Фло, йому довелося повністю розробляти конструкцію самостійно, оскільки готових креслень такого пристрою не існувало. Для захисту транспортного засобу від води він використовував підручні матеріали, зокрема клейку стрічку і силікон. Досвід володіння звичайними мотоциклами допоміг йому, наприклад, з вибором фільтра, що перешкоджає потраплянню води у двигун.

У процесі роботи Фло використовував несподівані компоненти — від автомобільних деталей до основи ліжка Фото: France 3

У процесі роботи Фло використовував несподівані компоненти — від автомобільних деталей до основи ліжка. Щоб краще розбиратися в механіці, йому довелося вивчити промислове обслуговування і ремонт мотоциклів. На цьому шляху він припустився чимало помилок і зламав кілька дорогих деталей.

Особливу увагу в проєкті було приділено шинам. Для успішного пересування по воді він замовив спеціальні дощові покришки зі США вартістю 1300 доларів за штуку.

Створення мотоцикла зайняло у Фло близько року, при цьому він працював над проєктом по 13 годин на день. Через травму щиколотки він на місяць переривав роботу, а брак коштів змусив його здавати на перероблювання пляшки й банки, щоб купити їжу.

Видання зазначає, що хоча наразі у Фло немає планів щодо серійного випуску свого винаходу, його історія вже надихнула тисячі людей у соціальних мережах.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік розмістив у саду літак часів Другої світової війни. Ян Фокс витратив близько двох років на його відновлення і перефарбування. На знак вдячності дружині за розуміння він додав її ім'я на фюзеляж.

Також стало відомо, що чоловік будує крихітні будиночки для бездомних. Елвіс Саммерс розпочав свій проєкт у 2015 році після знайомства з бездомною жінкою на ім'я Смокі, яка спала на вулиці перед його вікнами. Загалом чоловік звів близько сотки невеликих будиночків.