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Врятував сотні життів: чоловік будує крихітні будиночки для бездомних (фото)

Чоловік будує крихітні будиночки для безхатченків, невеличкий будинок, будинок для безхатченка, допомагає безхатченкам, невелике житло
Фото: Jam Press | Елвіс Саммерс будує будинки для бездомних

Елвіс Саммерс почав свій проєкт 2015 року після знайомства з бездомною жінкою на ім'я Смокі, яка спала на вулиці перед його вікнами. Загалом чоловік звів близько сотки невеликих будиночків.

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Елвіс Саммерс, 47-річний житель Каліфорнії (США), присвятив своє життя будівництву невеликих будинків, щоб допомогти людям вибратися з вулиці. На реалізацію одного проекту в нього йде від кількох днів до кількох тижнів, а вартість кожного будинку варіюється від 7 000 до 15 000 доларів США. Про це пише What's The Jam.

За словами Саммерса, фінансування надходить виключно за рахунок пожертвувань.

Елвіс розпочав свій проєкт у 2015 році після знайомства з бездомною жінкою на ім'я Смокі, яка спала на вулиці перед його будинком. Побудувавши для неї крихітний притулок вартістю всього 500 доларів, він побачив, наскільки сильно це змінило її життя, і вирішив продовжувати будівництво. Сьогодні він уже звів сотні таких будинків.

Чоловік будує крихітні будиночки для безхатченків, невеличкий будинок, будинок для безхатченка, допомагає безхатченкам, невелике житло Fullscreen
Конструкції чоловіки включають кухню, спальню, ванну кімнату та електрику
Фото: колаж Фокус

Його конструкції включають кухню, спальню, ванну кімнату та електрику, забезпечуючи безпеку і комфорт для тих, хто раніше був змушений ночувати на вулицях. Однак у 2023 році влада Лос-Анджелеса конфіскувала його будинки, посилаючись на потенційну небезпеку. Щоб уникнути нових проблем, Елвіс тепер будує як повнорозмірні будинки, так і екстрені укриття без водопроводу та електрики.

Попри успіх проєкту, зростання вартості матеріалів ускладнює його реалізацію. Саммерс продовжує працювати, щоб фінансувати свою ініціативу, але мріє в майбутньому повністю присвятити себе цій справі.

Чоловік будує крихітні будиночки для безхатченків, невеличкий будинок, будинок для безхатченка, допомагає безхатченкам, невелике житло Fullscreen
Чоловік упевнений, що безпритульність і надалі збільшуватиметься, поки суспільство не перегляне свої погляди на цю проблему
Фото: Jam Press

Американець також закликає людей долучатися до проєкту, оскільки вважає, що для розв'язання проблеми бездомності потрібен колективний підхід.

"Кількість нужденних зростає з неймовірною швидкістю. Навіть якби в мене були мільйони доларів і велика команда, ми б не встигали", — каже Елвіс.

Чоловік упевнений, що безпритульність і далі збільшуватиметься, доки суспільство не перегляне свої погляди на цю проблему. Однак Саммерс переконаний, що найважливіше — допомагати від чистого серця.

"У кожного своя історія, тому важливо зберігати неупередженість. Робіть добро, і не здавайтеся", — закликає він.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина орендувала на ніч раніше занедбану школу. Жінка з подивом розповідає, що це місце офіційно доступне для оренди, попри його лячний зовнішній вигляд. За її словами, будівля майже розвалюється.

Також стало відомо, що пара, яка купила 135-річний "будинок мрії", виявила, що у нього немає фундаменту. Дізнавшись про проблему, Кайлі й Джей МакКой прийняли радикальне рішення. Подружжя вирішило підняти будинок на 18 дюймів, видалити глину і каміння і побудувати повноцінний підвал.