Врятував сотні життів: чоловік будує крихітні будиночки для бездомних (фото)

Елвіс Саммерс почав свій проєкт 2015 року після знайомства з бездомною жінкою на ім'я Смокі, яка спала на вулиці перед його вікнами. Загалом чоловік звів близько сотки невеликих будиночків.

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Елвіс Саммерс, 47-річний житель Каліфорнії (США), присвятив своє життя будівництву невеликих будинків, щоб допомогти людям вибратися з вулиці. На реалізацію одного проекту в нього йде від кількох днів до кількох тижнів, а вартість кожного будинку варіюється від 7 000 до 15 000 доларів США. Про це пише What's The Jam.

За словами Саммерса, фінансування надходить виключно за рахунок пожертвувань.

Елвіс розпочав свій проєкт у 2015 році після знайомства з бездомною жінкою на ім'я Смокі, яка спала на вулиці перед його будинком. Побудувавши для неї крихітний притулок вартістю всього 500 доларів, він побачив, наскільки сильно це змінило її життя, і вирішив продовжувати будівництво. Сьогодні він уже звів сотні таких будинків.

Конструкції чоловіки включають кухню, спальню, ванну кімнату та електрику Фото: колаж Фокус

Його конструкції включають кухню, спальню, ванну кімнату та електрику, забезпечуючи безпеку і комфорт для тих, хто раніше був змушений ночувати на вулицях. Однак у 2023 році влада Лос-Анджелеса конфіскувала його будинки, посилаючись на потенційну небезпеку. Щоб уникнути нових проблем, Елвіс тепер будує як повнорозмірні будинки, так і екстрені укриття без водопроводу та електрики.

Попри успіх проєкту, зростання вартості матеріалів ускладнює його реалізацію. Саммерс продовжує працювати, щоб фінансувати свою ініціативу, але мріє в майбутньому повністю присвятити себе цій справі.

Чоловік упевнений, що безпритульність і надалі збільшуватиметься, поки суспільство не перегляне свої погляди на цю проблему Фото: Jam Press

Американець також закликає людей долучатися до проєкту, оскільки вважає, що для розв'язання проблеми бездомності потрібен колективний підхід.

"Кількість нужденних зростає з неймовірною швидкістю. Навіть якби в мене були мільйони доларів і велика команда, ми б не встигали", — каже Елвіс.

Чоловік упевнений, що безпритульність і далі збільшуватиметься, доки суспільство не перегляне свої погляди на цю проблему. Однак Саммерс переконаний, що найважливіше — допомагати від чистого серця.

"У кожного своя історія, тому важливо зберігати неупередженість. Робіть добро, і не здавайтеся", — закликає він.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина орендувала на ніч раніше занедбану школу. Жінка з подивом розповідає, що це місце офіційно доступне для оренди, попри його лячний зовнішній вигляд. За її словами, будівля майже розвалюється.

Також стало відомо, що пара, яка купила 135-річний "будинок мрії", виявила, що у нього немає фундаменту. Дізнавшись про проблему, Кайлі й Джей МакКой прийняли радикальне рішення. Подружжя вирішило підняти будинок на 18 дюймів, видалити глину і каміння і побудувати повноцінний підвал.