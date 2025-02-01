"Найгірше житло": дівчина орендувала на ніч раніше покинуту школу (відео)

Дівчина з подивом розповідає, що це місце офіційно доступне для оренди, незважаючи на його лячний зовнішній вигляд. За її словами, будівля майже розвалюється.

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Блогерка під ніком @ttepllota поділилася в TikTok своїм несподіваним досвідом проживання в незвичному місці — занедбаній школі, яку хтось переобладнав на житло і здає через сервіс Airbnb.

У своєму відео дівчина з подивом розповідає, що це місце офіційно доступне для оренди, незважаючи на його лячний зовнішній вигляд. За її словами, будівля буквально розвалюється: вікна розбиті, фарба облупилася, а в коридорах стоїть гнітюча тиша, яку порушує тільки відлуння власних кроків.

"Коли я побачила це на Airbnb, я подумала, що це жарт. Але ні — це реально здається як житло", — каже вона, показуючи кімнату, в якій їй належало провести ніч.

За словами жінки, всередині школи відчуття "занедбаності" нікуди не зникає. Старі парти, запорошені дошки та облуплені стіни створюють атмосферу, нібито час тут зупинився. Світло в будівлі подекуди працює, але виглядає це ще більш лячно: довгі темні коридори освітлюються тьмяними лампочками, створюючи враження справжнього фільму жахів.

У кімнаті, де вона мала ночувати, стояло залізне ліжко з облізлою фарбою, матрац виглядав так, ніби "пережив три десятиліття в підвалі". Санвузол виявився в іншому кінці школи, і йти туди вночі було справжнім випробуванням.

"Якби мені сказали, що це декорація до хорору, я б повірила. Але ні, це місце дійсно можна забронювати. Це найгірше житло в моєму житті", — каже вона.

Хоча ідея перетворювати занедбані будівлі на житло не нова, зазвичай йдеться про креативні простори, лофти або відреставровані будівлі з історією. Однак залишати будівлю в напівзруйнованому стані й при цьому здавати її в оренду — рідкість навіть для Airbnb.

Реакція користувачів TikTok на відео була передбачуваною: хтось називав це місцем для зйомок фільмів жахів, інші дивувалися, що люди готові платити за такий "екстремальний досвід".

"Я думав, гіршого готелю в Туреччині бути не може, але мабуть, помилявся", — жартує один із коментаторів.

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