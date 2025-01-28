Жінка зробила "моторошне" відкриття, заглянувши під підлогу 250-річного будинку (відео)

Амелія виявила, що одна з дощок підлоги хиталася, і вирішила підняти її, щоб з'ясувати причину. Однак замість простого лагодження вона натрапила на дивні предмети.

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Жінка на ім'я Амелія виявила загадкові предмети під підлогою свого 250-річного будинку і поділилася цим у TikTok, чим викликала бурю емоцій у мільйонів глядачів.

Користувачка платформи, відома як Амелія, опублікувала відео, в якому розповіла про свою знахідку. За її словами, вона помітила, що одна з дощок підлоги хитається, і вирішила її підняти, щоб розібратися. Замість звичайного невеликого ремонту на дівчину чекала знахідка дивних предметів: пенні Едуарда VII 1904 року і золотої книги, захованої серед уламків.

"Вона вся брудна", — зазначила Амелія, тримаючи книгу в руках.

Однак при спробі відкрити її вона зіткнулася з несподіванкою — сторінки виявилися незвично товстими. Спантеличена знахідкою, дівчина пообіцяла очистити книгу, перш ніж продовжити дослідження. У підписі до відео вона розповіла, що знайшла також старі цвяхи і папір.

"Мені хочеться дізнатися, навіщо це все було заховано саме там", — додала вона.

Відео миттєво стало вірусним, набравши 8,5 мільйона переглядів. Глядачі з нетерпінням чекали, коли Амелія покаже вміст таємничої книги. У наступних роликах дівчина розповіла, що виявила в книзі старі портрети, зображення свого будинку і моторошні фотографії з темними тінями в порожніх кімнатах.

Користувачі TikTok почали активно обговорювати знахідку.

"А раптом, відкривши книгу, ви випустили те, що було на фотографіях?" — запропонував один із них.

Інші висловили гіпотезу, що будинок міг бути побудований на місці трагедії або заново відновлений після пожежі. Деякі, навпаки, спробували заспокоїти Амелію, стверджуючи, що темні тіні — це всього лише результат старіння фотографій.

Сама Амелія зізналася, що з моменту знахідки почувається неспокійно.

"Я не можу не думати про те, що ще може бути заховано під цим будинком", — зазначила вона в одному з відео.

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