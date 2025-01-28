Люди переконані, що помітили "мандрівницю в часі", на концерті Елвіса Преслі (відео)

Шанувальники обговорюють загадкове відео з концерту зірки, де глядачі помітили в натовпі "сучасні технології". Користувачі соцмереж почали обговорювати можливість подорожі в часі.

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Відео з концерту Елвіса Преслі викликало ажіотаж у соціальних мережах, змусивши користувачів замислитися про можливість подорожей у часі. TikTok-аккаунт Slapped Ham опублікував 44-секундний ролик, у якому увагу глядачів привернула жінка з натовпу, яка, ймовірно, тримає в руках смартфон.

На стоп-кадрі видно, як жінка тримає невеликий темний предмет прямокутної форми з білим квадратом у верхньому кутку.

"Ви помітили це? Здається, одна з глядачок використовує мобільний телефон", — йдеться у підписі до відео. Ця заява викликала бурхливе обговорення в мережі.

Крім "телефону", глядачі відзначили ще одну дивину — фігуру з порожніми очима, що промайнула незабаром після появи жінки в кадрі.

"Ніхто не помітив демонічну фігуру, яка з'являється після сцени з телефоном?", "Подивіться уважніше: коли "телефон" показують удруге, поруч проходить щось дивне", — писали глядачі.

Однак не всі повірили в теорію подорожей у часі. Деякі користувачі припустили, що загадковий предмет — це блокнот і ручка, з якими жінка, можливо, сподівалася отримати автограф короля рок-н-ролу. Інші запропонували більш прагматичні пояснення:

"Це просто перепустка за лаштунки, вона хоче пройти до Елвіса", "Фляжка з віскі, кришка відвалилася", "Це портативна камера Kodak Instamatic, не більше", — писали вони.

Видання Express зазначає, що Елвіс Преслі, який дав за своє життя понад 1600 концертів, продовжує надихати теорії та легенди через десятиліття після своєї смерті в серпні 1977 року. Деякі фанати впевнені, що співак передчував свою кончину. Так, в одному з відео на сайті GrungeHQ стверджується: "На своєму останньому концерті Елвіс приділив час, щоб представити всіх важливих для нього людей, немов намагаючись щось сказати".

Раніше Фокус повідомляв, що "живий Нострадамус" зробив нове жахливе передбачення на 2025 рік. Атос Саломе стверджує, що передбачив масштабні лісові пожежі, які продовжують вирувати в Каліфорнії. За його словами, це лише початок. Він упевнений, що має паранормальні здібності, які дають йому змогу заглядати в майбутнє.

Також стало відомо, що жінка запевняє, що перетворюється на русалку у ванні. Карен Кей розповідає, що зв'язок із русалками вона знаходить через особливий ритуал. Жінка занурюється під звуки океанських хвиль у теплу ванну, наповнену піском, мушлями, свічками та фігурками русалок.