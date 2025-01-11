"Живий Нострадамус" зробив нове жахливе передбачення на 2025 рік: чого варто боятися

Атос Саломе стверджує, що передбачав масштабні лісові пожежі, які продовжують вирувати в Каліфорнії. За його словами, це лише початок. Він упевнений, що володіє паранормальними здібностями, які дають йому змогу заглядати в майбутнє.

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36-річний бразильський містик Атос Саломе, відомий як "Живий Нострадамус", заявив, що передбачав катастрофу з масштабними лісовими пожежами в Каліфорнії (США). Про це пише Daily Star.

Деякі з передбачень Атоса Саломе, які він робив на 2024 рік, уже збулися. Після глобального збою в роботі Microsoft багато користувачів соцмереж почали згадувати заяву Атоса, що світ перебуває на порозі електронної війни. Раніше бразильський екстрасенс стверджував, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II та інші знакові події. Нещодавно чоловік зробив низку передбачень і на 2025 рік.

Чоловік став провідним фахівцем у світі парапсихології Фото: Daily Star

У Каліфорнії продовжують вирувати масштабні лісові пожежі, залишаючи за собою випалені міста і зруйновані життя. За останніми даними, вогонь забрав життя щонайменше 10 осіб, сотні будинків знищено, а близько 1400 пожежників намагаються стримати стихію. Ситуація ускладнюється сильними вітрами, які можуть ще більше поширити вогонь.

На цьому тлі бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають "Живим Нострадамусом", стверджує, що передбачав цю катастрофу. Він нагадав, що ще в грудні 2023 року передбачав "різке зростання катастроф, пов'язаних із вогнем", починаючи з 2024 року. Ба більше, він прямо вказав на Каліфорнію як епіцентр трагічних подій.

"З 7 січня 2025 року Лос-Анджелес переживає одні з найсильніших пожеж у своїй історії. Вітри посилюють полум'я, знищуючи тисячі гектарів землі та змушуючи десятки тисяч людей евакуюватися зі своїх будинків. Ця подія демонструє серйозність кліматичних змін", — заявив Саломе.

Ілюстративне фото Фото: freepik

Пожежі торкнулися і знаменитостей. Серед евакуйованих опинилися члени сім'ї Кардаш'ян, чиї розкішні будинки перебували в зоні ризику. На кадрах, зафіксованих очевидцями, видно палаючі пагорби, охоплені полум'ям сади й лінії електропередач. Небо набуло похмурого відтінку, освітленого лише помаранчевими відблисками пожежі.

Атос Саломе раніше прославився своїми передбаченнями глобальних подій, як-от пандемія COVID-19, смерть королеви Єлизавети II та вторгнення Росії в Україну. Тепер руйнівні пожежі в Каліфорнії поповнили його список точних прогнозів.

Екстрасенс попереджає, що це тільки початок.

"Якщо мої бачення вірні, попереду на нас чекають ще більш тривожні зміни, зокрема в економіці та технологіях. Справжнє лихо — це сигнал людству замислитися над кліматичними змінами та необхідністю запобігання подібним катастрофам", — зазначив Саломе.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.