Вболівальники шаленіють від нової 19-річної футболістки Кіани Дюфур (фото)

На дівчину в соціальній мережі Instagram підписані понад 180 тисяч осіб. Серед тих, хто вподобав її фотографії, є партнер Ліонеля Мессі по команді "Інтер Маямі" Девід Руїс.

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Новий трансфер у команді Університету Південного Міссісіпі викликав фурор у мережі. Приєднання 19-річної Кіани Дюфур до жіночої футбольної команди стало справжнім ажіотажем у соцмережах, пише британське видання Daily Mail.

Дівчина отримала стипендію в команді університету після того, як грала на напівпрофесійному рівні в Канаді.

Сама Дюфур опублікувала фотографії, на яких позує у футболці "Південного Міссісіпі", з підписом: "Благословенна і віддана. "Південна Міс" на вершині".

Шанувальники відкрили її акаунт в Instagram, де у неї, схоже, навіть є кілька відомих прихильників.

Зірка "Ювентуса" Вестон МакКенні вподобав деякі з її дописів у минулому, а також пітчер "Нью-Йорк Янкіз" Маркус Строман і партнер Ліонеля Мессі по команді "Інтер Маямі" Девід Руїс.

На дівчину в соціальних мережах підписані понад 180 тисяч осіб.

"Ого, це величезна перемога для "Південного Міссісіпі. Кіана Дюфур приверне багато уваги до команди!", — написав один із підписників.

Інший додав: "Забігаючи наперед, скажу, що мені подобається будь-яка команда, за яку грає Кіана Дюфур".

"Південна Міссісіпі" за одну ніч перейшла з футболу на самбу. Кіана Дюфур змінює правила гри", — написав ще один вболівальник.

А один з її найбільших шанувальників у соціальних мережах написав: "Ця дівчина схожа на найгарячішу дівчину у світі. Чорт забирай".

Дюфур грає на позиції нападника. Перебуваючи в Квебеку, Канада, представляла Гаїті на молодіжному рівні.

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