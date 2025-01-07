Ілон Маск хоче купити футбольний клуб "Ліверпуль"

Батько мільярдера Еррол Маск каже, що Ілон перейнявся цією ідеєю, в пам'ять про свою бабусю з цього англійського міста.

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Ілон Маск, мільярдер і соратник обраного президента США Дональда Трампа, може купити футбольний клуб "Ліверпуль". Його батько повідомив, що засновник Tesla висловив зацікавленість в угоді. Про це пише Daily Mail.

Батько Ілона Маска підтвердив у сенсаційному інтерв'ю, що магнат-мільярдер висловив зацікавленість у купівлі "Ліверпуля". Обговорення відбулося на тлі повідомлень про те, що засновник хоче стати наступником нинішніх власників клубу — Fenway Sports Group (FSG). Вони купили клуб приблизно за 300 млн фунтів стерлінгів у 2010 році.

53-річний власник Tesla, SpaceX і X (раніше Twitter ), мабуть, прагне розширити свою бізнес-імперію, спробувавши свої сили у світі спорту.

"Чи висловлював він бажання купити футбольний клуб "Ліверпуль"?" — запитав репортер Еррола Маска.

"Я не можу це коментувати. Вони піднімуть ціну", — сміючись, сказав батько найбагатшої людини у світі.

Коли його запитали ще раз, Маск-старший визнав, що його син виявив інтерес до купівлі "Ліверпуля", як і раніше, зберігаючи стриманість у цьому питанні і відмовляючись оголошувати про будь-які конкретні переговори.

На запитання про те, чому Маск так цікавиться Ліверпулем, його батько відповів, що його сім'я має багаторічні зв'язки з містом у Мерсисайді.

"Його бабуся народилася в Ліверпулі, і в нас були родичі в Ліверпулі, і нам пощастило знати учасників The Beatles, тому що вони росли разом. Так що ми прив'язані до Ліверпуля, розумієте", — сказав він Times Radio.

Раніше Маск описував свою бабусю, яка народилася 1923 року і померла 2011 року у віці 87 років, як "важливу частину" свого дитинства, включно з часом, проведеним дитиною на канікулах у Мерсисайді.

"Моя бабуся була однією з бідних дівчаток із робітничого класу, у якої не було нікого, хто міг би її захистити, і яку могли б викрасти в сучасній Британії", — сказав він у програмі X.

Маск заявив, що його бабуся Кора була "дуже суворою, але і доброю" і він завжди міг на неї розраховувати. Вона виросла в Англії під час Великої депресії, і постраждала під час бомбардувань під час Другої світової війни. Вона народилася в Ліверпулі 1923 року і померла в Південній Африці 2011 року у віці 87 років. У 1944 році вона вийшла заміж за Волтера Маска. У пари народився син Еррол, батько Ілона Маска, а також його брата Кімбала і сестри Тоски.

У Маска також є родичі в Глостерширі.

"Щоб заробити грошей на їжу, вона прибирала в будинках, і це залишило в мені незабутню повагу до тих, хто цим займається", — розповідав Маск.

Південноафриканський магнат Tesla одного разу з гордістю заявив, що він "британського/англійського, а не африканського походження".

Коли 2013 року померла Маргарет Тетчер, підприємець віддав данину поваги у Twitter (який тепер належить йому і перейменований на X), написавши, що покійна прем'єр-міністр була "жорсткою, але розумною і справедливою, як моя англійська бабуся".

Нагадаємо, Ілон Маск зацікавився тим, що відбувається у Великій Британії, і звинуватив прем'єра Кіра Стармера в причетності до масових злочинів. За його словами, британська правова система не служить народу. Він проводить опитування, чи потрібно США "звільнити" британців від їхнього уряду.