Илон Маск хочет купить футбольный клуб "Ливерпуль"

Отец миллиардера Эррол Маск говорит, что Илон проникся этой идеей, в память о своей бабушке из этого английского города.

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Илон Маск, миллиардер и соратник избранного президента США Дональда Трампа, может купить футбольный клуб "Ливерпуль". Его отец сообщил, что основатель Tesla выразил заинтересованность в сделке. Об этом пишет Daily Mail.

Отец Илона Маска подтвердил в сенсационном интервью, что магнат-миллиардер выразил заинтересованность в покупке "Ливерпуля". Обсуждение состоялось на фоне сообщений о том, что основатель хочет стать преемником нынешних владельцев клуба — Fenway Sports Group (FSG). Они купили клуб примерно за 300 млн фунтов стерлингов в 2010 году.

53-летний владелец Tesla, SpaceX и X (ранее Twitter ), по-видимому, стремится расширить свою бизнес-империю, попробовав свои силы в мире спорта.

"Выражал ли он желание купить футбольный клуб "Ливерпуль"?" — спросил репортер Эррола Маска.

"Я не могу это комментировать. Они поднимут цену", — смеясь, сказал отец самого богатого человека в мире.

Когда его спросили еще раз, Маск-старший признал, что его сын проявил интерес к покупке "Ливерпуля", по-прежнему сохраняя сдержанность в этом вопросе и отказываясь объявлять о каких-либо конкретных переговорах.

На вопрос о том, почему Маск так интересуется Ливерпулем, его отец ответил, что его семья имеет многолетние связи с городом в Мерсисайде.

"Его бабушка родилась в Ливерпуле, и у нас были родственники в Ливерпуле, и нам повезло знать участников The Beatles , потому что они росли вместе. Так что мы привязаны к Ливерпулю, понимаете", — сказал он Times Radio.

Ранее Маск описывал свою бабушку, родившуюся в 1923 году и умершую в 2011 году в возрасте 87 лет, как "важную часть" своего детства, включая время, проведенное ребенком на каникулах в Мерсисайде.

"Моя бабушка была одной из бедных девочек из рабочего класса, у которой не было никого, кто мог бы ее защитить, и которую могли бы похитить в современной Британии", — сказал он в программе X.

Маск заявил, что его бабушка Кора была "очень строгой, но и доброй" и он всегда мог на нее рассчитывать. Она выросла в Англии во время Великой депрессии, и пострадала во время бомбежек во время Второй мировой войны. Она родилась в Ливерпуле в 1923 году и умерла в Южной Африке в 2011 году в возрасте 87 лет. В 1944 году она вышла замуж за Уолтера Маска. У пары родился сын Эррол, отец Илона Маска, а также его брата Кимбала и сестры Тоски.

У Маска также есть родственники в Глостершире.

"Чтобы заработать денег на еду, она убиралась в домах, и это оставило во мне неизгладимое уважение к тем, кто этим занимается", — рассказывал Маск.

Южноафриканский магнат Tesla однажды с гордостью заявил, что он "британского/английского, а не африканского происхождения".

Когда в 2013 году умерла Маргарет Тэтчер, предприниматель отдал дань уважения в Twitter (который теперь принадлежит ему и переименован в X), написав, что покойная премьер-министр была "жесткой, но разумной и справедливой, как моя английская бабушка".

Напомним, Илон Маск заинтересовался происходящим в Великобритании и обвинил премьера Кира Стармера в причастности к массовым преступлениям. По его словам, британская правовая система не служит народу. Он проводит опрос, нужно ли США "освободить" британцев от их правительства.