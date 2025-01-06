На фоне скандала с бандами: Маск собирает голоса за то, чтобы США "освободили" британцев от правительства

Миллиардер Илон Маск продолжает обвинять премьера Великобритании Кира Стармера в причастности к массовым преступлениям. По его словам, британская правовая система не служит народу.

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Американский миллиардер и техномагнат Илон Маск проводит опрос, нужно ли США "освободить" британцев от их правительства. Об этом известно из его публикации в соцсети X (ранее — Twitter) от 6 января.

Маск спросил мнение пользователей относительно того, должна ли Америка "освободить народ Британии от их тиранического правительства". Большинство респондентов поддержали эту идею: за вариант "да" проголосовали 62%, а за "нет" — 38%. В целом пост уже набрал 10 миллионов просмотров.

Опрос, опубликованный Илоном Маском Фото: Скриншот

Кроме того, миллиардер заявил, что "британская правовая система не служит своему народу".

Он продолжает обвинять премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который в 2008-2013 годах возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного государственного обвинителя.

"Стармер был глубоко причастен к массовым изнасилованиям в обмен на голоса. Вот что показало бы расследование", — заявил бизнесмен, комментируя заявление политика о проведении нового расследования.

В СМИ передали, что Стармер всех, кто требует расследования, назвал сторонниками "крайне правых". Маск назвал это безумием.

"Настоящая причина заключается в том, что это покажет, как Стармер неоднократно игнорировал мольбы огромного количества маленьких девочек и их родителей, чтобы получить политическую поддержку. Стармер абсолютно мерзкий", — добавил техномагнат.

Напомним, скандал в Великобритании произошел после того, как министр внутренних дел Джесс Филлипс отклонила запрос о расследовании под руководством правительства относительно сексуальной эксплуатации детей. В ряде городов фиксировали массовые случаи изнасилований несовершеннолетних девушек, но годами чиновники не принимали решений для изменения ситуации, а преступники оставались на свободе. Теперь политиков обвиняют, что на них в том числе влияло нежелание подвергаться обвинениям в расизме, ведь большинство насильников были пакистанского происхождения. Миллиардер Илон Маск отмечает вину правительства в сложившейся ситуации и требует новых выборов. Подробнее о ситуации — в материале Фокуса о скандале.

В СМИ со ссылкой на источники сообщили, какие планы имеет Джо Байден на остаток времени на посту президента США. Первую свою важную речь он произнесет уже 12 января.