Мільярдер Ілон Маск продовжує звинувачувати прем’єра Великої Британії Кіра Стармера у причетності до масових злочинів. З його слів, британська правова система не служить народові.

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Американський мільярдер та техномагнат Ілон Маск проводить опитування, чи потрібно США "звільнити" британців від їхнього уряду. Про це відомо з його публікації в соцмережі X (раніше — Twitter) від 6 січня.

Маск запитав думку користувачів щодо того, чи повинна Америка "звільнити народ Британії від їхнього тиранічного уряду". Більшість респондентів підтримали цю ідею: за варіант "так" проголосували 62%, а за "ні" — 38%. Загалом пост вже набрав 10 мільйонів переглядів.

Опитування, опубліковане Ілоном Маском Фото: Скриншот

Окрім того, мільярдер заявив, що "британська правова система не служить своєму народу".

Він продовжує звинувачувати прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який у 2008-2013 роках очолював Королівську прокурорську службу на посаді головного державного обвинувача.

"Стармер був глибоко причетним до масових зґвалтувань в обмін на голоси. Ось що показало б розслідування", — заявив бізнесмен, коментуючи заяву політика щодо проведення нового розслідування.

У ЗМІ передали, що Стармер усіх, хто вимагає розслідування, назвав прихильниками "крайніх правих". Маск назвав це божевіллям.

"Справжня причина полягає в тому, що це покаже, як Стармер неодноразово ігнорував благання величезної кількості маленьких дівчаток та їхніх батьків, щоб отримати політичну підтримку. Стармер абсолютно мерзенний", — додав техномагнат.

Нагадаємо, скандал у Великій Британії стався після того, як міністерка внутрішніх справ Джесс Філліпс відхилила запит про розслідування під керівництвом уряду щодо сексуальної експлуатації дітей. У низці міст фіксували масові випадки зґвалтувань неповнолітніх дівчат, але роками чиновники не ухвалювали рішень для зміни ситуації, а злочинці залишались на волі. Тепер політиків звинувачують, що на них в тому числі впливало небажання наражатись на обвинувачення в расизмі, адже більшість ґвалтівників були пакистанського походження. Мільярдер Ілон Маск наголошує на провині уряду в ситуації, яка склалась, і вимагає нових виборів. Детальніше про ситуацію — в матеріалі Фокуса про скандал.

У ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, які плани має Джо Байден на залишок часу на пості президента США. Першу свою важливу промову він виголосить вже 12 січня.