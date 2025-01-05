Згадати Україну й підбити підсумки: в ЗМІ розповіли про плани Байдена в останні дні на посаді

За інформацією журналістів, Джо Байден планує виголосити дві промови. Один виступ буде стосуватись зовнішньої політики США, де, зокрема, він згадає й Україну. Інший виступ — це підбиття підсумків власної кар'єри.

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Перед тим, як залишити свою посаду, президент США Джо Байден планує виступити з двома важливими промовами. Таким чином він хоче підбити підсумки своєї політичної кар'єри, пише з посиланням на власні джерела NBC News.

Першу промову Джо Байден виголосить 12 січня, після повернення з Італії та присвячена вона буде присвячена зовнішній політиці. Очікується, що виступ буде стосуватись розширення та зміцнення Організації Північноатлантичного договору та відносин США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Також президент США планує згадати про військову та фінансову підтримку Україні після вторгнення Росії у 2022 році.

В другій промові глава США звернеться до громадян країни з посланням на майбутнє. Також він підіб'є підсумки своєї роботи на державній службі, включаючи посаду президента США.

Журналісті зазначають, що традиційне звернення Джо Байдена буде витримане в дусі попередників чинного президента США — Джорджа Буша-молодшого, Білла Клінтона та Барака Обами. Ймовірно, він згадає зусилля своєї адміністрації щодо боротьби з терористичними угрупованнями, включаючи ІДІЛ, однак в його промові не очікується обговорення внутрішніх загроз.

Наразі промови Джо Байдена не готові. Його команда склала план та схеми.

Очікується, що останні тижні чинного президента США на посаді будуть напруженими. Він планує вирушити до Нового Орлеану та Каліфорнії, після чого з триденним візитом навідається до Риму та Ватикану.

Нагадаємо, інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Після цього можливо п'ять сценаріїв розвитку подій, і Україна в них згадується двічі. У одному зі сценаріїв може початись війна, в яку будуть змушені долучитись і США.

Додамо, що за інформацією депутата німецького Бундестагу Родеріха Кізеветтера, зустріч Трампа і Путіна запланована на березень. Він зазначив, що перед цим Дональд Трамп зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.