Без України і Тайваню: FT розповіло про п'ять сценаріїв Трампа щодо подій у світі

Україна двічі згадується у сценаріях розвитку подій, які можливі після інавгурації Дональда Трампа. У одному зі сценаріїв може початись війна, в яку будуть змушені долучитись і США.

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Протягом найближчих чотирьох років новообраний президент США Дональд Трамп буде діяти за одним з п'яти сценаріїв, які можуть переплітатись між собою. Крім того, на його політику впливатимуть випадкові події у світі. У двох сценаріях згадується Україна — в обох випадках українці будуть змушені погодитись на мирну угоду чи припинення вогню без особливих гарантій безпеки.

Про те, як розвиватимуться події після інавгурації Трампа, написало видання Finacila Times.

Видання нагадало, що 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа, і саме цього дня почнеться всесвітній міжнародний форум в Давосі. Аналітики пояснили, що ці дві події дещо суперечать одна одній. Думка ґрунтується на тому, що "улюблені слова" Трампа — це тарифи та "Америка перш за все", а найменш улюблене — "глобалізація". Маючи такі погляди, політик керуватиме чотири роки і діятиме в умовах російсько-української війни. В підсумку FT виділило п'ять сценаріїв, за якими може діяти Трамп. Його дії зачеплять Україну, Росію, Китай, ЄС, Тайвань та інші країни світу.

Плани Трампа — деталі майбутніх сценаріїв

План 1. Нова велика державна угода

Згідно з цим сценарієм, Трамп розділить світ між США, Росією та Китаєм. Кожна з країн отримає свої сфери впливу: наприклад, США отримає можливість діяти як завгодно в Канаді, Панамі, на Гренландії. Своєю чергою Україну змусять до миру, при чому без жодних гарантій безпеки, написали аналітики. Така ж ситуація — і щодо Тайваню: американці просигналізують про "відсутність інтересу". При цьому пом'якшують санкції проти РФ. Щодо Китаю, то США не будуть запроваджувати мита, а натомість купуватимуться китайські товари. Крім того, будуть "приємні угоди" для компанії Tesla Ілона Маска.

"Союзникам США в Європі та Азії доведеться з усіх сил намагатися забезпечити власний захист у новій атмосфері небезпеки", — додається у статті.

План 2. Випадкова війна

У такому випадку в Україні буде домовленість про припинення вогню. При цьому країни Європи будуть знати, що це ненадовго і готуватимуться до найгіршого, а народи ЄС обиратимуть популістів. Тим часом Китай, РФ чи КНДР активізуються в Азії чи Європі і можуть почати новий локальний конфлікт. При цьому жертви нападу дають відсіч, але при цьому США втягують у бойові дії.

"Азійські та європейські демократії дають відсіч, і зрештою США втягуються в конфлікт, як це сталося двічі у 20 столітті", — зауважили аналітики.

План 3. Анархія у світі без лідерів

Трамп обирає сценарій вести торгівельні війни по усьому світу. Разом з тим жодна країна планети не демонструє лідерство, а ООН продовжує реагувати на масу дрібних суперечок. Аналітики очікують, що через погіршення рівня життя можуть статись заворушення в Судані, М'янмі, на Гаїті. Далі зросте кількість біженців, а у світі стане ще більше політичних партій популістів, які перемагатимуть на виборах.

План 4. Глобалізація без Америки

У такому випадку США зосереджуються на власній економіці, а решта країн, у тому числі члени ЄС, борсаються самостійно. При цьому сценарії Європа починає максимально співпрацювати з Китаєм, купуючи "зелені технології" та електромобілі. Війна в Україні при цьому сценарії не згадується, як і в третьому варіанті. Натомість пишуть, що Китай буде втримувати РФ від нападу на Європу.

План 5. America First досягає успіху

Аналітики припустили, що Трамп зможе відновити "американську могутність". При цьому Європа та Японія будуть вкладати максимально у оборону і "цього достатньо для стримування російської та китайської агресії". Крім того, Китай опиниться в кризі, режим в Ірані повалять, а "ліберали будуть змушені мовчати, а деякі з ворогів Трампа ув'язнені".

В останньому абзаці статті аналітики написали, що, найімовірніше, протягом наступних чотирьох років буде реалізовуватись не один сценарій, а суміш. Також вони наголосили, що можуть статись "інші непередбачувані події".

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що намагається пояснити Трампу, що миру в Україні не можна досягнути швидко. Політик пояснив, що після інавгурації новий президент США отримає більше інформації і зрозуміє, чому війна РФ не закінчиться за 24 години.

Нагадуємо, 27 грудня Інститут вивчення війни описав ситуацію щодо вступу України в НАТО і про те, які позиції щодо цього питання мають Путін і Трамп.