Очна ставка: про який мир Трамп планує домовлятися з Путіним

Росія отримала від різних країн кілька пропозицій щодо проведення на їх території можливої ​​зустрічі Путіна та Трампа, заявляє помічник очільника Кремля Юрій Ушаков. Коли та за яких умов може відбутися рандеву, і які ризики воно може нести для України, з’ясовував Фокус.

Related video

"Я б сказав, що, як не дивно, але ми отримали вже кілька пропозицій із цього приводу від різних країн. Я не говоритиму, які це країни, щоб не визначати можливий чи неможливий розвиток подій, але такі пропозиції робилися і робляться", — сказав Ушаков. Власне, таким чином він відповів на запитання рос журналістів про те, чи не пропонували подібні ініціативи прем’єри Словаччини та Угорщини Роберт Фіцо та Віктор Орбан.

Як у Байдена і в Москві відреагували на бажання Трампа зустрітися з Путіним

Принагідно зауважимо, що заява Дональда Трампа про його готовність провести особисту зустріч із Володимиром Путіним щодо врегулювання російсько-української війни прозвучала днями в ході конференції консерваторів Turning Point USA у місті Фініксі (штат Арізона). Перераховуючи свої пріоритети після вступу на посаду 20 січня, Трамп підтвердив рішучість виконати свою головну геополітичну передвиборчу обіцянку — завершити війну. "Президент Путін сказав, що він хоче зустрітися зі мною якнайшвидше. Тож ми цього чекатимемо, ми повинні покласти край цій війні. Я закінчу війну в Україні. Я зупиню хаос на Близькому Сході. І я обіцяю, що не допущу третьої світової війни", — зазначив республіканець.

Експерт: "Путін буде намагатися усіляко маніпулювати" Фото: Getty Images

Реагуючи на повідомлення про підготовку зустрічі лідерів США і Росії після зміни влади в Білому домі, радник з національної безпеки президента Байдена Джейк Салліван погодився з головною тезою Дональда Трампа про необхідність домогтися мирного рішення. Однак він назвав ключовим інструментом боротьби за мир посилення тиску на Росію. "Я думаю, що Трамп має продовжувати чинити тиск. Я вірю, що тоді угоди можна досягнути", — наголосив Джейк Салліван в інтерв’ю телеканалу CNN.

За його словами, якщо Вашингтон відмовиться від підтримки Києва, "вирвавши ґрунт з-під ніг України", і погодиться на умови Москви, то це завдасть серйозних збитків інтересам США у довгостроковій перспективі. "Тому я думаю, що найважливіше для Дональда Трампа — це надіслати Путіну сигнал: Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, Європа продовжуватиме підтримувати Україну, доки ви не приймете справедливих умов для справедливого миру", — підсумував Джейк Салліван.

Тим часом у росМЗС заявили, що "діалог зі США з української проблематики" може йти на різних майданчиках, але важливим є його зміст та підходи команди обраного президента США.

"Для того щоб цю тему обговорювати, треба розуміти, по-перше, якою є позиція майбутньої адміністрації США з цього приводу. Те, що ми чуємо, у багатьох аспектах категорично не стикується і не може стикуватися з нашим підходом. Поки що абсолютно незрозуміло, з якими підходами щодо цього остаточно виступатиме адміністрація Трампа",- заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, додавши, що "російські ініціативи базуються на її законних інтересах, ключових завданнях СВО та реаліях в зоні конфлікту".

Яким чином Путін планує обіграти Трампа під час зустрічі

Зазначивши, що Путін робить дуже велику ставку на зустріч з Трампом, політолог Петро Олещук у розмові з Фокусом зауважив наступне: "Путін розраховує на те, що за рахунок свого особистого досвіду йому вдасться дипломатично переграти Трампа. Його (Путіна – ред.) думка, серед іншого, базується на тому, що Трамп зробив дуже багато необережних заяв, зокрема й про те, що він завершить війну за 24 години. Зараз щоправда він вже каже "якомога швидше", але хай там як – усі заяви про терміни насправді заганяють Трампа в певні рамки. В результаті Путін в такій ситуації може зіграти в таку гру: не висуваючи жодних вимог для проведення зустрічі, вже під час неї почне озвучувати ультиматуми. Таким чином, Трамп опиниться у становищі коли, треба буде або визнавати, що зустріч завершилася нічим, тобто фактичним провалом, або необхідно буде йти на якісь поступки Путіну".

Експерт: "Путін розраховує, що за рахунок свого особистого досвіду йому вдасться дипломатично переграти Трампа" Фото: Getty Images

На переконання експерта, Путін розраховує максимально використати на свою користь і проти Трампа його любов до швидкої прямої дипломатії: "Саме тому останнім часом ми бачимо, як Путін намагається демонструвати готовність до діалогу. Очевидно, що він хоче затягнути Трампа в прямий діалог – без помічників та радників. А Трампу, з тим аби виправдати репутаційні ризики його зустрічі з міжнародно визнаним злочинцем Путіним важливо, щоб ця зустріч принесла якийсь масштабний серйозний результат".

Політолог припускає, що Путін буде намагатися усіляко маніпулювати, "що з огляду на марнославство Трампа є доволі небезпечною для нас історією".

Чому саме Трамп, а не Путін виглядає "головним ковбоєм"

Політолог Тарас Загородній, попередньо акцентувавши, що вірогідність зустрічі Трампа з Путіним є достатньо високою, у розмові з Фокусом наголосив: "Путін продовжує "бикувати" по повній програмі, не змінюючи жодним чином своїх стартових переговорних вимог. Крім того, він хоче поговорити з Трампом про розподіл сфер у світі, а це не є предметом розмови для Трампа. Тому, запитується, про що Трампу розмовляти з Путіним? Що, Путін буде розповідати йому усі ці казки про Рюриковичів і печенігів, через що він мав підстави для вторгнення?". А якщо без жартів, то насправді та позиція, яку зайняв Путін, вона не виконувана в принципі".

Втім, Дональд Трамп, зазначає Тарас Загородній, згадуючи його заяву по Сирії, наче акула, відчуває кров, а тому буде діяти рішуче. "Трамп може сказати Путіну: "Що сьогодні взагалі комусь може гарантувати Росія, на території якої знаходяться іноземні війська, з якими ви нічого не можете вдіяти? До вас чи не щодня прилітають українські дрони, а СБУ "мочить у центрі Москви" ваших топ-генералів!?". Це по-перше. По-друге, Трамп наполягає на фіксації по лінії розмежування, що категорично не влаштовує Росію", — резюмує політолог.

Також експерт, оцінюючі різноманітні мирні варіанти команди Трампа, прогнозує, що Україна буде мілітаризована, що теж не влаштовує росіян. Щонайменше ці два "категоричні і фундаментальні протиріччя", акцентує Тарас Загородній, наводять на думку, що без поступок з боку Росії, предметної розмови не буде. Доказом цього, вважає політолог, є те, що Трамп, говорячи про зустріч з Путіним, підкреслив, що не йому, а очільнику Кремля вона – зустріч – вкрай потрібна. Таким чином, акцентує політолог, саме Трамп, який веде свою лінію з позиції сили, "є головним ковбоєм", а не Путін, що означає лише одне: майбутній президент США "нарізатиме" завдання для Москви, які та в тій чи іншій мірі змушена буде виконувати.

Експерт: "Саме Трамп, який веде свою лінію з позиції сили, "є головним ковбоєм", а не Путін" Фото: Getty Images

Зазначивши, що Путін своїми забаганками загнав себе у пастку, експерт додав, що Трамп в жодному разі не піде на поступки, бо в такому разі він виглядатиме слабаком, "якого обплюють усім світом". Загалом, Тарас Загородній прогнозує, що сама політика Трампа буде антиросійською – не через велику любов до України, а з огляду на захист національних інтересів США. У цій парадигмі, підсумовує політолог, Сполучені Штати, серед іншого, експортуватимуть більше нафти, бомбардуватимуть Іран і повсякчас тиснутимуть на Китай, руйнуючи "не святу трійцю" в обличчі Москви, Пекіну та Тегерану.