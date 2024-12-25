Очна ставка: про який мир Трамп планує домовлятися з Путіним
Росія отримала від різних країн кілька пропозицій щодо проведення на їх території можливої зустрічі Путіна та Трампа, заявляє помічник очільника Кремля Юрій Ушаков. Коли та за яких умов може відбутися рандеву, і які ризики воно може нести для України, з’ясовував Фокус.
"Я б сказав, що, як не дивно, але ми отримали вже кілька пропозицій із цього приводу від різних країн. Я не говоритиму, які це країни, щоб не визначати можливий чи неможливий розвиток подій, але такі пропозиції робилися і робляться", — сказав Ушаков. Власне, таким чином він відповів на запитання рос журналістів про те, чи не пропонували подібні ініціативи прем’єри Словаччини та Угорщини Роберт Фіцо та Віктор Орбан.
Як у Байдена і в Москві відреагували на бажання Трампа зустрітися з Путіним
Принагідно зауважимо, що заява Дональда Трампа про його готовність провести особисту зустріч із Володимиром Путіним щодо врегулювання російсько-української війни прозвучала днями в ході конференції консерваторів Turning Point USA у місті Фініксі (штат Арізона). Перераховуючи свої пріоритети після вступу на посаду 20 січня, Трамп підтвердив рішучість виконати свою головну геополітичну передвиборчу обіцянку — завершити війну. "Президент Путін сказав, що він хоче зустрітися зі мною якнайшвидше. Тож ми цього чекатимемо, ми повинні покласти край цій війні. Я закінчу війну в Україні. Я зупиню хаос на Близькому Сході. І я обіцяю, що не допущу третьої світової війни", — зазначив республіканець.
Реагуючи на повідомлення про підготовку зустрічі лідерів США і Росії після зміни влади в Білому домі, радник з національної безпеки президента Байдена Джейк Салліван погодився з головною тезою Дональда Трампа про необхідність домогтися мирного рішення. Однак він назвав ключовим інструментом боротьби за мир посилення тиску на Росію. "Я думаю, що Трамп має продовжувати чинити тиск. Я вірю, що тоді угоди можна досягнути", — наголосив Джейк Салліван в інтерв’ю телеканалу CNN.
За його словами, якщо Вашингтон відмовиться від підтримки Києва, "вирвавши ґрунт з-під ніг України", і погодиться на умови Москви, то це завдасть серйозних збитків інтересам США у довгостроковій перспективі. "Тому я думаю, що найважливіше для Дональда Трампа — це надіслати Путіну сигнал: Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, Європа продовжуватиме підтримувати Україну, доки ви не приймете справедливих умов для справедливого миру", — підсумував Джейк Салліван.
Тим часом у росМЗС заявили, що "діалог зі США з української проблематики" може йти на різних майданчиках, але важливим є його зміст та підходи команди обраного президента США.
"Для того щоб цю тему обговорювати, треба розуміти, по-перше, якою є позиція майбутньої адміністрації США з цього приводу. Те, що ми чуємо, у багатьох аспектах категорично не стикується і не може стикуватися з нашим підходом. Поки що абсолютно незрозуміло, з якими підходами щодо цього остаточно виступатиме адміністрація Трампа",- заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, додавши, що "російські ініціативи базуються на її законних інтересах, ключових завданнях СВО та реаліях в зоні конфлікту".
Яким чином Путін планує обіграти Трампа під час зустрічі
Зазначивши, що Путін робить дуже велику ставку на зустріч з Трампом, політолог Петро Олещук у розмові з Фокусом зауважив наступне: "Путін розраховує на те, що за рахунок свого особистого досвіду йому вдасться дипломатично переграти Трампа. Його (Путіна – ред.) думка, серед іншого, базується на тому, що Трамп зробив дуже багато необережних заяв, зокрема й про те, що він завершить війну за 24 години. Зараз щоправда він вже каже "якомога швидше", але хай там як – усі заяви про терміни насправді заганяють Трампа в певні рамки. В результаті Путін в такій ситуації може зіграти в таку гру: не висуваючи жодних вимог для проведення зустрічі, вже під час неї почне озвучувати ультиматуми. Таким чином, Трамп опиниться у становищі коли, треба буде або визнавати, що зустріч завершилася нічим, тобто фактичним провалом, або необхідно буде йти на якісь поступки Путіну".
На переконання експерта, Путін розраховує максимально використати на свою користь і проти Трампа його любов до швидкої прямої дипломатії: "Саме тому останнім часом ми бачимо, як Путін намагається демонструвати готовність до діалогу. Очевидно, що він хоче затягнути Трампа в прямий діалог – без помічників та радників. А Трампу, з тим аби виправдати репутаційні ризики його зустрічі з міжнародно визнаним злочинцем Путіним важливо, щоб ця зустріч принесла якийсь масштабний серйозний результат".
Політолог припускає, що Путін буде намагатися усіляко маніпулювати, "що з огляду на марнославство Трампа є доволі небезпечною для нас історією".
Чому саме Трамп, а не Путін виглядає "головним ковбоєм"
Політолог Тарас Загородній, попередньо акцентувавши, що вірогідність зустрічі Трампа з Путіним є достатньо високою, у розмові з Фокусом наголосив: "Путін продовжує "бикувати" по повній програмі, не змінюючи жодним чином своїх стартових переговорних вимог. Крім того, він хоче поговорити з Трампом про розподіл сфер у світі, а це не є предметом розмови для Трампа. Тому, запитується, про що Трампу розмовляти з Путіним? Що, Путін буде розповідати йому усі ці казки про Рюриковичів і печенігів, через що він мав підстави для вторгнення?". А якщо без жартів, то насправді та позиція, яку зайняв Путін, вона не виконувана в принципі".
Втім, Дональд Трамп, зазначає Тарас Загородній, згадуючи його заяву по Сирії, наче акула, відчуває кров, а тому буде діяти рішуче. "Трамп може сказати Путіну: "Що сьогодні взагалі комусь може гарантувати Росія, на території якої знаходяться іноземні війська, з якими ви нічого не можете вдіяти? До вас чи не щодня прилітають українські дрони, а СБУ "мочить у центрі Москви" ваших топ-генералів!?". Це по-перше. По-друге, Трамп наполягає на фіксації по лінії розмежування, що категорично не влаштовує Росію", — резюмує політолог.
Також експерт, оцінюючі різноманітні мирні варіанти команди Трампа, прогнозує, що Україна буде мілітаризована, що теж не влаштовує росіян. Щонайменше ці два "категоричні і фундаментальні протиріччя", акцентує Тарас Загородній, наводять на думку, що без поступок з боку Росії, предметної розмови не буде. Доказом цього, вважає політолог, є те, що Трамп, говорячи про зустріч з Путіним, підкреслив, що не йому, а очільнику Кремля вона – зустріч – вкрай потрібна. Таким чином, акцентує політолог, саме Трамп, який веде свою лінію з позиції сили, "є головним ковбоєм", а не Путін, що означає лише одне: майбутній президент США "нарізатиме" завдання для Москви, які та в тій чи іншій мірі змушена буде виконувати.
Зазначивши, що Путін своїми забаганками загнав себе у пастку, експерт додав, що Трамп в жодному разі не піде на поступки, бо в такому разі він виглядатиме слабаком, "якого обплюють усім світом". Загалом, Тарас Загородній прогнозує, що сама політика Трампа буде антиросійською – не через велику любов до України, а з огляду на захист національних інтересів США. У цій парадигмі, підсумовує політолог, Сполучені Штати, серед іншого, експортуватимуть більше нафти, бомбардуватимуть Іран і повсякчас тиснутимуть на Китай, руйнуючи "не святу трійцю" в обличчі Москви, Пекіну та Тегерану.