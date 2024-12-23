Маневри Фіцо: про що словацький прем`єр домовлявся з Путіним

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо вперше після повернення до влади у 2023 році провів очні переговори з Путіним, попередньо заявивши, що цей крок обумовлений позицією президента Зеленського щодо припинення транзиту газу з РФ. Як після цього можуть розвиватися відносини офіційних Києва та Братислави, з’ясовував Фокус.

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Словацький прем’єр минулими вихідними відвідав Москву для проведення переговорів щодо газу на тлі заяв України про припинення транзиту російського блакитного палива своєю територією з 1 січня 2025 року. Зазначимо, що візит Роберта Фіцо до Росії є його першою поїздкою до РФ після повернення до влади у 2023 році. Отже, Фіцо став третім європейським лідером після канцлера Австрії Карла Негаммера та прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який відвідав РФ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Путін і Фіцо окрім газу говорили й про російсько-українську війну

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалася досягти продовження угоди між Україною та РФ про транзит російського газу, термін дії якого завершується у 2024 році. Після розмови з прем’єром Словаччини на минулому тижні глава українського уряду Денис Шмигаль підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але додав, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії. В той же час видання Politico днями повідомило, що президент Зеленський начебто пропонував Фіцо продовжити транзит російського газу в Словаччину в обмін на дозвіл вступу України до НАТО. "Під час нещодавньої закритої зустрічі в Брюсселі Фіцо був серед тих, хто просив українського лідера не зупиняти транзит газу з Росії. Зеленський накинувся з критикою на нього і заявив: "Трохи соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей", — зазначає Politico. На Банковій цю інформацію не коментували. Натомість Фіцо заявив, що пропозиції Зеленського, зроблені йому за зачиненими дверима, були "абсурдними".

Експерт: "Зеленський акцентував на тому, що ми не дамо Росії заробляти, використовуючи транзит через Україну"

Розповідаючи ж про свою нинішню зустріч із Путіним, словацький прем’єр наголосив, що лідери ЄС попередньо були поінформовані про його поїздку до Москви та її мету. "Моя зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях Словаччини, що є неприйнятним", — зазначив Фіцо.

Він також додав, що Путін підтвердив готовність РФ продовжувати постачати газ на Захід і до Словаччини, "що практично неможливо після 1 січня 2025 року, враховуючи позицію українського президента". Крім того, очільник словацького уряду зауважив, що у тривалій розмові з Путіним вони "обмінялися думками про військову ситуацію в Україні і можливість якнайшвидшого мирного завершення війни".

Путін підтвердив готовність РФ продовжувати постачати газ на Захід і, зокрема, до Словаччини Фото: Getty Images

Своєю чергою спікер Путіна Пєсков, якого цитують росЗМІ, зауваживши, що розмова відбувалася в форматі "один на один", додав: "Ви, напевно, чули заяви української сторони та знаєте про позицію європейських країн, які продовжують купувати російський газ і вважають це необхідним для нормальної роботи своєї економіки. Тут є дуже складна ситуація, яка потребує підвищеної уваги". Речник Кремля також наголосив, що "президент Росії довів до співрозмовника своє бачення нинішньої ситуації на полях битв в Україні".

Чи дійсно Фіцо домовлявся з Путіним про газовий кредит

Коментуючи Фокусу нинішній візит словацького прем’єра до Москви, екснардеп, аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Попов зауважив наступне: "Я дивився виступ президента України в Брюсселі, де він, говорячи про питання транзиту російського газу, досить чітко, на мій погляд, розставив акценти. Зокрема, Зеленський акцентував на тому, що ми не дамо Росії заробляти, використовуючи транзит через Україну. Крім того, він додав, що варіант перейменування газу заміщення на азербайджанський не розглядається, тому що Росія так само отримуватиме кошти, а він цього не дозволить. Втім, ключовою тезою було те, щоб РФ не отримувала гроші безпосередньо під час ведення бойових дій. І, в принципі, це було певним сигналом для Фіцо, що, мовляв, якщо ти домовляєшся з Росією, платиш за транзит, але Москва до кінця війни не отримає кошти за газ, то це може бути цілком прийнятним варіантом".

Експерт: "Ймовірно, Фіцо говорив з Путіним про те, чи може РФ давати газ в кредит з повною оплатою вже після закінчення російсько-української війни" Фото: Getty Images

Експерт, припустивши, що саме з цим був передусім пов’язаний візит прем’єра Словаччини до РФ, резюмував: "Ймовірно, під час розмови з Путіним Фіцо говорив про те, чи може РФ давати газ в кредит із повною оплатою вже після закінчення російсько-української війни. Переговори про такі сенситивні речі, як зброя, газ чи ядерна енергія завжди секретні, тому в процесі ми жодних деталей не знатимемо. Однак, якщо прокачка таки буде, то інформацію про контракт приховати не вдасться. Цілком можливо, словацька сторона поки що буде вкладати "газові гроші" в якийсь європейський траст, який гарантуватиме виплату росіянам після завершення війни".

Політика Києва по відношенню до Словаччини має бути багатошаровою

Наголосивши, що Україна наразі має повне моральне право емоційно реагувати на будь-які кейси, що стосуються іноземних заробітків РФ, політолог Ігор Петренко у розмові з Фокусом констатував: "Навряд чи, говорячи мовою емоцій, ми можемо зрештою отримати позитивний для нас результат. Між тим це зовсім не означає, що ми маємо просто мовчати і нічого не робити. Звісно, що ні. Ми маємо паралельно формувати свій порядок денний і апелювати в даному разі до Європейського Союзу. Більшість країн ЄС ставляться до РФ як до загрози. Наразі багато країн (зокрема Німеччина, яка перед повномасштабним вторгненням сиділа на російській газовій голці) докладають чимало зусиль для того, щоб диверсифікувати свою залежність від РФ. Тому маємо апелювати до цього, звертаючи увагу на позитивні приклади пошуку альтернатив блакитному паливу з Росії".

Експерт: "Фіцо та Орбан намагаються, діяти за схемою Фігаро, будучи одночасно слугами кількох господарів" Фото: Getty Images

Пояснюючи повсякчас, яку насправді ціну сьогодні носить співпраця з Російською Федерацією, наголошує політолог, Київ також має розповідати партнерам, чим обумовлена "особлива" позиція щодо Москви з боку Словаччини та Угорщини: "З огляду на входження в період формування багатополюсного світу в геополітичному розрахунку, Фіцо та Орбан намагаються, діяти за схемою Фігаро, будучи одночасно слугами кількох господарів. З одного боку, наприклад, угорський прем’єр усіляко намагається підтримувати стосунки з Трампом, з іншого — з КНР та РФ. Тобто, і словацький, і угорський урядовці, намагаються всидіти одночасно на трьох-чотирьох стільцях. Але така їхня політика — це підігрування Путіну, що йде врозріз політиці ЄС".

З огляду на зазначене, Ігор Петренко акцентує на необхідності систематичної апеляції Києва до ЄС задля проведення внутрішньої дискусії з "ухваленням відповідних точкових рішень". Водночас, додає політолог, Україна все ж таки має підтримувати з Братиславою та Будапештом "прямий і безпосередній трек" і, оминаючи гострі політичні кути, максимально переводити відносини у прагматичну площину.

Ключовими елементами цієї площини, на переконання експерта, окрім цілого пласту економічних моментів, можуть бути питання меншин, культури та освіти. Водночас, наголошує Ігор Петренко, таку лінію Київ має проводити, апелюючи передусім до словацького і угорського суспільств з тим, щоби продемонструвати їм, що Фіцо та Орбан ведуть свої країни "точно не в той бік", в який було б варто. Відповідна "багатошарова політика", підсумовує експерт, має бути надзвичайно обережною і до її проведення слід залучати не лише дипломатів самого різного рівня, а й профільних експертів, культурних діячів, зокрема й "зірок".

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