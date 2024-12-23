Маневры Фицо: о чем словацкий премьер договаривался с Путиным

Премьер Словакии Роберт Фицо впервые после возвращения к власти в 2023 году провел очные переговоры с Путиным, предварительно заявив, что этот шаг обусловлен позицией президента Зеленского по прекращению транзита газа из РФ. Каким образом после этого могут развиваться взаимоотношения официальных Киева и Братиславы, выяснял Фокус.

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Словацкий премьер в минувшие выходные посетил Москву для проведения переговоров по газу на фоне заявлений Украины о прекращении транзита российского голубого топлива по своей территории с 1 января 2025 года. Отметим, что визит Роберта Фицо в Россию является его первой поездкой в РФ после возвращения к власти в 2023 году. Таким образом Фицо стал третьим европейским лидером после канцлера Австрии Карла Негаммера и премьера Венгрии Виктора Орбана, который посетил РФ после начала полномасштабного вторжения России в Украину

Путин и Фицо кроме газа говорили и о российско-украинской войне

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и РФ о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году. После разговора с премьером Словакии на прошлой неделе глава украинского правительства Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но добавил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России. В то же время издание Politico на днях сообщило, что президент Зеленский якобы предлагал Фицо продолжить транзит российского газа в Словакию в обмен на разрешение вступления Украины в НАТО. "Во время недавней закрытой встречи в Брюсселе Фицо был среди тех, кто просил украинского лидера не останавливать транзит газа из России. Зеленский набросился с критикой на него и заявил: "Немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей", — отмечает Politico. На Банковой эту информацию не комментировали. Зато Фицо заявил, что предложения Зеленского, сделанные ему за закрытыми дверями, были "абсурдными".

Эксперт: "Зеленский акцентировал на том, что мы не дадим России зарабатывать, используя транзит через Украину"

Рассказывая же о своей нынешней встрече с Путиным, словацкий премьер подчеркнул, что лидеры ЕС предварительно были проинформированы о его поездке в Москву и ее цели. "Моя встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Так же украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях Словакии, что является неприемлемым", — отметил Фицо.

Он также добавил, что Путин подтвердил готовность РФ продолжать поставлять газ на Запад и в Словакию, "что практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию украинского президента". Кроме того, глава словацкого правительства отметил, что в длительном разговоре с Путиным они "обменялись мнениями о военной ситуации в Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны".

Путин подтвердил готовность РФ продолжать поставлять газ на Запад и, в частности, в Словакию Фото: Getty Images

В свою очередь спикер Путина Песков, которого цитируют росСМИ, отметив, что разговор проходил в формате "один на один", добавил: "Вы, наверное, слышали заявления украинской стороны и знаете о позиции европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и считают это необходимым для нормальной работы своей экономики. Здесь очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания". Представитель Кремля также подчеркнул, что "президент России довел до собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражений в Украине".

Действительно ли Фицо договаривался с Путиным о газовом кредите

Комментируя Фокусу нынешний визит словацкого премьера в Москву, экс-нардеп, аналитик Украинского института будущего Игорь Попов заметил следующее: "Я смотрел выступление президента Украины в Брюсселе, где он, говоря о вопросах транзита российского газа, достаточно четко, на мой взгляд, расставил акценты. В частности, Зеленский акцентировал на том, что мы не дадим России зарабатывать, используя транзит через Украину. Кроме того, он добавил, что вариант переименования газа замещения на азербайджанский не рассматривается, потому что Россия так же будет получать средства, а он этого не позволит. Впрочем, ключевым тезисом было то, чтобы РФ не получала деньги непосредственно во время ведения боевых действий. И в принципе, это было определенным сигналом для Фицо, что, мол, если ты договариваешься с Россией, платишь за транзит, но Москва до конца войны не получит средства за газ, то это может быть вполне приемлемым вариантом".

Эксперт: "Вероятно, Фицо говорил с Путиным о том, может ли РФ давать газ в кредит с полной оплатой уже после окончания российско-украинской войны" Фото: Getty Images

Эксперт, предположив, что именно с этим был, прежде всего, связан визит премьера Словакии в РФ, резюмировал: "Вероятно, во время разговора с Путиным Фицо говорил о том, может ли РФ давать газ в кредит с полной оплатой уже после окончания российско-украинской войны. Переговоры о таких сенситивных вещах, как оружие, газ или ядерная энергия всегда секретные, поэтому в процессе мы никаких деталей не будем знать. Однако если прокачка таки будет, то информацию о контракте скрыть не удастся. Вполне возможно, словацкая сторона пока будет вкладывать "газовые деньги" в какой-то европейский траст, который будет гарантировать выплату россиянам после завершения войны".

Политика Киева по отношению к Словакии должна быть многослойной

Подчеркнув, что Украина сейчас имеет полное моральное право эмоционально реагировать на любые кейсы, касающиеся иностранных заработков РФ, политолог Игорь Петренко в разговоре с Фокусом констатировал: "Вряд ли, говоря языком эмоций, мы можем в конце концов получить положительный для нас результат. Между тем это вовсе не означает, что мы должны просто молчать и ничего не делать. Конечно, нет. Мы должны параллельно формировать свою повестку дня и апеллировать в данном случае к Европейскому Союзу. Большинство стран ЕС относятся к РФ как к угрозе. Сейчас многие страны (в том числе Германия, которая перед полномасштабным вторжением сидела на российской газовой игле) прилагают немало усилий для того, чтобы диверсифицировать свою зависимость от РФ. Поэтому должны апеллировать к этому, указывая на положительные примеры поиска альтернатив голубому топливу из России".

Эксперт: "Фицо и Орбан пытаются действовать по схеме Фигаро, будучи одновременно слугами нескольких хозяев" Фото: Getty Images

Объясняя постоянно, какую на самом деле цену сегодня носит сотрудничество с Российской Федерацией, подчеркивает политолог, Киев также должен рассказывать партнерам, чем обусловлена "особая" позиция в отношении Москвы со стороны Словакии и Венгрии: "Учитывая вхождение в период формирования многополюсного мира в геополитическом расчете, Фицо и Орбан пытаются, действовать по схеме Фигаро, будучи одновременно слугами нескольких хозяев. С одной стороны, например, венгерский премьер всячески пытается поддерживать отношения с Трампом, с другой — с КНР и РФ. То есть, и словацкий, и венгерский чиновники, пытаются усидеть одновременно на трех-четырех стульях. Но такая их политика — это подыгрывание Путину, что идет вразрез политике ЕС".

Учитывая указанное, Игорь Петренко акцентирует на необходимости систематической апелляции Киева к ЕС для проведения внутренней дискуссии с "принятием соответствующих точечных решений". Вместе с тем, добавляет политолог, Украина все же должна поддерживать с Братиславой и Будапештом "прямой и непосредственный трек", и, минуя острые политические углы, максимально переводить отношения в прагматическую плоскость.

Ключевыми элементами этой плоскости, по убеждению эксперта, кроме целого пласта экономических моментов, могут быть вопросы меньшинств, культуры и образования. При этом, подчеркивает Игорь Петренко, такую линию Киев должен проводить, апеллируя прежде всего к словацкому и венгерскому обществам с тем, чтобы продемонстрировать им, что Фицо и Орбан ведут свои страны "точно не в ту сторону", в которую стоило бы. Соответствующая "многослойная политика", подытоживает эксперт, должна быть чрезвычайно осторожной и к ее проведению следует привлекать не только дипломатов самого разного уровня, но и профильных экспертов, культурных деятелей, в частности, и "звезд".

Читайте также аналитическое мнение Владимира Омельченко: "Газовая схема Орбана и Фицо: как РФ зарабатывает на войне с помощью своих европейских прокси" — как "Газпром" зарабатывает 6,5 миллиарда евро в год на транзите газа через Украину.